Vi har det da bra i Norge

Jeg som er en enkel lokal og fylkespolitiker, synes selv at nå må vi slutte med å «krangle» om hva som er det beste for landet vårt. Voksne politikere står og krangler for åpen scene. I sosiale media brukes det i særdeleshet utrykk og sammenligninger som jeg ikke synes om. Et eksempel som brukes er ordet «hat» og argumentasjoner som sammenligner med det som skjedde under 2. verdenskrig - det er slettes ikke bra.

Det må da være mye bedre å ta ballen og ikke kvinnen/mannen.

Hallo folkens – vi i Norge sitter sannsynligvis på den aller grønneste greinen, likevel er det mange politikere som er sterkt misfornøyd. Norge er alltid på pallen, uansett hvilke målinger i levestandard.

Mange kan sikkert ønske seg et enda bedre samfunn, det skal jeg være med på å jobbe frem. Utfordringen er å finne et land i verden der det er bedre å bo. De som hater, har ingen steder å flykte til.

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) har publisert tall som viser at kommunene i 2016 leverer det beste økonomiske resultatet siden 90-tallet. I kommunen vår Sunndal har vi rekord-økning i frie midler i 2016.

Sunndal hadde en økning i frie midler på 58 mill i fra 2015 til 2016.

Økningen er på hele 7,5 % i frie inntekter (årsmelding rådmannen 2016) og sannsynligvis norgesrekord økning i følge redaksjonen i Kommunal rapport.

Overskuddet vårt i 2015 - 30 mill og 31 mill i 2016. Det hevdes at det kommer lite penger til kommunene under denne regjeringen. Økningen er et motbevis.

Dagens regjering gjør veldig mye bra, i vårt nærområde blir det snart byggestart på et nytt sykehus. Statsminister Erna Solberg har varslet penger på neste års statsbudsjett til bygging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

Der skal vi politikere være med på å få de riktige funksjonene, og ikke minst skal vi jobbe for at det blir en barneavdeling.

Det asfalteres og bygges nye veier, Rv 70 mellom Meisingset og Tingvoll og er ett eksempel. Vi jobber også at det blir reasfaltering av vegen mellom Ålvundfossen og Meisingset.

Regjeringen fikk sammen med Venstre etablert politiets nye lønningskontor med 70 arbeidsplasser til Kristiansund. Stiftelsen Norsk senter for økologisk har tatt over oppgaver og ressurser fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Norsøk i Tingvoll, og fikk tilbakeført 12 stillinger, også det med god hjelp av Venstre.

Vi hører stadig at landet trenger forandring, ny ledelse for og redde økonomien, sikre arbeidsplassene med den hensikt å skape trygghet i familieøkonomien.

Ledigheten går ned. August 2017 er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten, ref. NAV. Hittil i år har antallet helt ledige falt med 9 500, når man tar hensyn til sesongvariasjoner.

Norges Bank, og NHO sier at konjekturpilene peker oppover. Regjeringen lykkes godt med det viktigste - å få Norge tilbake på sporet etter et historisk oljeprisfall, som rystet landet og preget starten for dagens H/FrP-regjering.

Noen vrir på utsagn for å skape splid. Slikt er taktikkeri på sitt verste og gir hverken god valgdeltagelse eller god informasjon.

En tidligere statsminister sa klart ifra at det blir økt rente og økt kronekurs dersom Høyre og FrP vinner valget i 2013. Han sa videre at usikkerheten om den økonomiske politikken til H/FrP er så stor at det i seg selv kan ramme rentene. Hvis man skal gjøre slik FrP foreslår, og ikke lenger følge en ansvarlig pengebruk, så vil det kunne slå ut på rente og kronekurs.

Det har aldri vært så lav rente jeg kan huske.

Deponi:

Våre kandidater på Stortingslisten til Møre og Romsdal FrP, støtter oss i lokallagene på Nordmøre og i Romsdal om ikke å bygge deponi på Raudsand.

Til slutt kjære velger:

Jeg blir aldri stortingspolitiker. Jeg vil fortsette å være den lokale politikeren som står på og argumenterer for å gjøre vår kommune Sunndal til et enda bedre sted.

Jeg vil ha nærhet til innbyggerne, jeg vil bruke sunn fornuft og ikke gå i den retoriske fella Jeg ønsker en debatt uten billige retoriske poeng og hersketeknikker

Sunndalsøra 7.9. 2017

Godt valg folkens

Stig Rune Andreassen

Kommunepolitiker FrP