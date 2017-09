Alvorets time i Sunndal

Også sunnndalspolitikerne har tatt sin tørn når det gjelder budsjettkutt, men det må være lenge siden de har opplevd en såpass vanskelig økonomisk situasjon som den de nå må manøvrere etter.

Det har stort sett vært greit å være lokalpolitiker i Sunndal. Det har vært noen tøffe tak blant annet når det gjelder skolestruktur, men jevnt over har kommunale etater hatt greie rammer å styre etter. Kommunens innbyggere har vært så fornøyde at de satte foten kraftig ned mot å bli slått sammen med andre kommuner. I alle fall med Nesset. Det er ingen krise, men nå er den økonomiske situasjonen i ferd med å tilspisse seg. Rådmann Randi Dyrnes har sagt klart fra om at det må forandringer til. Det må spares penger, og det må fattes vedtak som innbyggerne kommer til å legge merke til.

Det kom som et sjokk på lokalsamfunnet da det i forrige uke kom melding om at UDI har sagt opp avtalen med Sunndal kommune om videre drift av asylmottaket. Rundt 50 arbeidsplasser kan gå tapt. Nå skal Jan Erik Larsen i kommunikasjonsfirmaet Kruse Larsen hjelpe kommunen med en strategi som kan reversere UDI-vedtaket. Dette kan bli et oppdrag som blir minst like vanskelig å nå fram med som det har vært å få det nye fellessjukehuset til Kristiansund. Forespørselen til Larsen & Co viser at kommunen ikke vil la noe være uprøvd. Og så er det veldig ryddig å gå offentlig ut med at de søker den typen hjelp. Lykke til!

Torsdag morgen inviterte Sunndal næringsforening til frokostmøte. Der sto det flere interessante saker på programmet. Anne Guri Aase er kvinna som skal hoppe etter Wirkola i jobben som plansjef. Hun orienterte om fengselsplanene og om regelverket for offentlige anskaffelser. Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte om kommunens økonomiske situasjon og viste til at reduserte muligheter også gir muligheter.

De fleste politikere kvier seg for å kutte i godt innarbeide velferdstilbud. Det er mye enklere, og ikke minst mer populært å si ja. Dette var nok bakgrunnen da daglig leder Ola Ulvund ved Hycast spurte om politikerne har tatt kommunens utfordringer og økonomiske situasjon inn over seg.

Både ordfører og rådmann bekreftet at det har kommunens politikere. De trenger bare litt tid på å omstille seg på trangere tider.

Sunndal kommune er ikke alene om å slite med å få 2018-budsjettet i balanse. Kommune-Norge er jevnt over i trøbbel når neste års budsjett skal klargjøres. Det kan være vanskelig å prioritere. Tilbud til barn og eldre er det spesielt viktig å ivareta. Det vet heldigvis politikerne våre.

God helg!

Sigmund Tjelle