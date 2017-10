Viktig markering

Søndag ettermiddag og kveld ligger det an til en omfattende markering mot UDIs vedtak om å legge ned asylmottaket på Sunndalsøra.

Sunndalingene har hatt tid til å summe seg etter at sjokkbeskjeden om nedleggelse av mottaket kom for et par uker siden. Kommunen, med ordfører Ståle Refstie i spissen, har jobbet hardt for å få UDI til å reversere vedtaket. Det synes vanskelig.

UDIs vedtak griper inn i livene til mange. Først og fremst til de mange beboerne ved mottaket som igjen går en usikker framtid i møte. Blant disse er det mange ungdommer som har vært gjennom traumatiske hendelser. Lokalt forsvinner arbeidsplasser, både i og utenfor mottaket. Et Sunndal uten asylmottak blir på mange vis en annerledes kommune.

Sunndalingene har tidligere vist hjertevarme ved ulike anledninger. Jeg er ikke i tvil om at oppmøtet og engasjementet blir stort også under søndagens markering «Gje meg handa di, ven.» Arrangørene peker i en pressemelding på at kanskje handler søndagens markering om alle mottakene som legges ned. Ikke bare mottaket på Sunndalsøra.

Lokalpolitikere i Tingvoll er også bekymret for framtida til mottaket i kommunen. De er ikke begeistret for at fylkespolitikerne bidrar til det de mener er ensidig støtte til kampen som pågår for å få beholde asylmottaket i Sunndal. De frykter en omgjørelse av vedtaket kan slå tilbake på deres mottak. Det kan muligens bli en konsekvens, men med en så voldsom nedgang i antall asylsøkere som man nå opplever må nok også politikerne i Tingvoll være forberedt på at det kan komme en lite velkommen melding fra UDI.

Under onsdagens kommunestyremøte i Sunndal fortalte leder Bente Mosbakk for innvandrertjenesten om en ny beskjed som det er vanskelig å forstå. Beskjeden fra Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet går på at kommunen kan miste bosettingen av flyktninger fra 2018. Rett og slett på grunn av uforståelige regler rundt introduksjonsprogrammet. Mosbakk viser til at Sunndal driver godt, men av en merkelig grunn likevel scorer dårlig på de kriteriene direktoratet legger til grunn. Sunndal har i mange år vært kjent for nettopp godt integreringsarbeid. Det vil være totalt uforståelig dersom det er slik at kommunen ikke skal få bosette flyktninger som en følge av et mildt sagt merkelig regelverk.

Nok om det. Vi er allerede ei uke ut i oktober og kan se tilbake på en eventyrlig flott høst.

I hagen heime har både plommetreet og epletreet båret frukter over evne. Jeg kan ikke huske at vi har sett noe slikt på veldig mange år.

Neste uke er det høstferie. Da jeg gikk på skolen kaltes det potetferie. I dag hører det en svunnen tid til.

God helg! og god ferie til alle som skal ha det!