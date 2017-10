Et offensivt veibudsjett!

Statsbudsjettet for 2018 er et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor viderefører og forsterker vi en historisk satsing på samferdsel, næringsrettet forskning, skattefunn og kunnskap. Og vi fortsetter å redusere skatt på norske arbeidsplasser og norsk eierskap.

Regjeringen foreslår et samferdselsbudsjett for 2018 på 67,5 mrd. kr, en økning på 4,2 mrd. kr sammenlignet med 2017. Av dette er økningen til veiformål 1,8 mrd. Med en normal opptrapping betyr det at vi ligger an til å oppfylle første seks år av Nasjonal Transportplan. Det forutsetter selvfølgelig god kostnadskontroll og at vi unngår større kostnadsoverskridelser.

Flere har uttrykt misnøye med at Møre og Romsdal ikke har oppstart på noen store veiprosjekter i 2018. Det er riktig, og jeg skulle også gjerne sett at det var rom for at E39 Betna-Stormyra kunne få oppstart neste år. I sitt forslag til handlingsprogram for de neste seks årene som ble lagt ut i dag, vil både E39 Betna-Stormyra og E39 Lønset-Hjelset få midler i 2019.

I løpet av seksårsperioden skal, i tillegg til de to prosjektene som er nevnt, både E136 Romsdalen, E39 Ørskogfjellet og E136 Breivika-Lerstad startes opp og gjennomføres. Samtidig med dette skal Stad skipstunnel også påbegynnes og fylkeskommunen gjennomfører Nordøyvegen. Det blir med andre ord stor aktivitet på samferdselsfronten i vår region de kommende årene. Å karakterisere Møre og Romsdal som «parkert i vegkampen» og snakke om løftebrudd når vi faktisk gjennomfører det vi har sagt vi skal gjennomføre i Nasjonal Transportplan, blir bare tull.

Jeg er fornøyd med at vi har en regjering og et stortingsflertall som prioriterer samferdsel. Det viktigste for Møre og Romsdal er at Nasjonal Transportplan blir fulgt opp med nødvendige midler. Det har vi gjort i de fire foregående årene, og vi fortsetter med det i statsbudsjettet for 2018. Da vil prosjektene komme forløpende. Derfor mener jeg at dette er et godt samferdselsbudsjett for hele landet!

Helge Orten, stortingsrepresentant (H)