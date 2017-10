Politikere og vanlige folk i Sunndal kommune,skam dere!

Jeg beklager allerede nå overfor mine ord og uttrykk som vil komme i dette innlegget men jeg føler behov for å rope ut! Nå har jeg fått nok av harseleringen mot en enkeltperson i Sunndal Kommune med ordfører og hans mange meningsfeller og kommunestyres tydelige velsignelse! Jeg har ikke sett maken til oppførsel av voksne politikere og vanlige folk som for tiden foregår i kommunen! Kommunen og folket ønsker å vise seg som den største velsignede beskytter i dette landet for de svakeste gruppene i verden,alle skal tas vare på,så bra! og det burde ikke være urettferdig behandling av mennesker i verden,det er noe alle er enige om!

Men denne gangen er det nedleggelsen av flyktningemottaket i Sunndal jeg mener her og folket i Sunndal sin oppførsel hvor de glatt tvinger folk i sitt eget kommunestyre i kne med store ord i leserbrev og følelsesladede direkte angrep med skjult agenda i “fine ord” på offentlige nettsteder som Facebook! Jeg blir rett og slett kvalm av oppførselen fra voksne folk for tiden! Dette er ren harselering og mobbing av enkeltpersoner og dens politiske engasjement! Og dette av voksne mennesker som mener å ha sitt hode plassert på riktig sted? Ja,mulig det! Men jeg begynner å lure på om hodet kun er plassert der for å ha et sted å henge fra seg lua si på!

Jeg føler jeg har fått så inderlig nok av denne harseleringen nå! Ikke bare mot denne person,men også flere som sitter i blåblå politikk i Sunndal får gjennomgå gang på gang av hån,ironi,latterliggjøring osv. Ja,lista er lang! Består Sunndal Kommunestyre av barnehagebarn uten voksen tankegang? For Guds skyld folkens! Gå på riktig instans! Gå til riktig sted med deres klager! Gå til Storting med deres beskyldninger! Ikke på enkeltpersoner med direkte hets!

Jeg har fulgt med ei stund og sett det regelrette folkeangrep mot enkeltpersoner i kommunen lenge nok til å føle jeg vil si ifra! Og dere som følger med lederen av saueflokken er ikke noe bedre enn andre! Det er IKKE Stig Rune Andreassen eller andre i styret i FrP Sunndal sin feil hva Storting,UDI,Regjering eller Sylvi Listhaug bedriver av bestemmelse! Det er IKKE lokalpolitikkens bestemmelse hva som blir avgjort i Storting og Regjering! Det er IKKE greit å mobbe sine egne ut fra meninger som dere IKKE bryr dere om å en gang lytte til,når han selv uttaler gang på gang at han har gjort sitt beste i denne situasjonen! SKAM DERE FOLKENS! jeg kjenner jeg blir FLAU av å være Sunndaling når det er viktigere å henge ut folk på Facebokk og klikke liker på surmaga politikere og andre som uttrykker seg mot en enkeltperson som på lik linje som alle andre kommuner må finne seg i å redusere/legge ned mottak.

Denne gangen ble det Sunndal...Ja.. det er da INGEN som ønsker å miste arbeidsplasser! Dette er surmaga agenda å skylde på enkeltpersoner for nedleggelse og å bruke ord og uttrykk som om det er Stig Rune Andreassen som sender flyktninger på flukt i verden,eller tap av arbeidsplasser! Reis til Oslo! Gå til stortingsplassen! Still dere opp med flagg og faner med Ordfører i spiss og klag der på lik linje som dere støtter ordførerens beskyldninger mot Sylvi Listhaug for Naziliknende avgjørelser av metoder som bla. lukkede mottak i landet( som ble kalt konsentrasjonsleir) og for å legge ned den økonomiske velstanden i Sunndal og rasering av flyktningers bosted i Sunndal etter deres grusomme fluktruter gjennom Vesten og deretter hele Europa for å komme til Norge! Og klag deres arme nød mot BlåBlå på rette sted i store avgjørelser og det er i Storting!

Hvor er respekten for andres politiske ståsted i en kommune? jeg vet den har vært ille før,men dette tar kaka! Er dette virkelig voksne folk som ellers har veldig imot mobbing på skoler,arbeidsplasser og liknende? er dere nå foregangsfigurer til deres egne barn,ungdom,elever eller kolleger ved arbeidsplasser? Det syder og koker av Jantelov og regelrett mobbing av enkeltpersoner i Sunndal verre enn noen gang! Og den var ille nok fra før! Jeg blir FLAU på voksne folks vegne.... og TØR NEMLIG Å SI DET! Fordi jeg hater feighet og mangel på gjensidig respekt og urettferdighet av en stor folkemengde på flere hundre mot enkeltpersoner!

Ann-Karin Sæther