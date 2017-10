Nye tider for legestanden

Det var tidligere i uka Forbrukerrådet offentliggjorde resultatet av en undersøkelse der de blant annet så på hvor flinke legekontorene er til å gi grunnleggende og relevant informasjon og hvor tilgjengelige og imøtekommende de er. Bare 2,5 prosent av landets legesenter oppnår godkjentstempel. Står det virkelig så dårlig til?

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland synes det er mest overraskende at hvert fjerde legekontor ikke har eget nettsted der vi som pasienter kan bestille time elektronisk, og at de som har nettsider legger ut for lite informasjon.

Den digitale tidsalderen ruller over oss med full tyngde. Det må vi forholde oss til. Forbrukerrådets undersøkelse viser at de aller fleste har lagt igjen om man skal forholde seg til deres standard.

Som det kom fram av nyhetssaken vi hadde om undersøkelsen i onsdagens avis, kommer Sunndal legesenter klart best ut i Driva sitt dekningsområde. Veldig bra! Langt verre er det tydeligvis stilt i Nesset. Av landets over 1300 legesenter kommer legesenteret i Nesset ut på et tilnærmet bunnplassering.

Jeg føler umiddelbart på å gå i forsvarsposisjon. Med unntak av et par år som trønder, har jeg bodd i Nesset hele livet. Personlig har jeg aldri hatt grunn til å være misfornøyd med legekontoret. Legesituasjonen har stort sett vært stabil, jeg har fått time uten for lang ventetid, og jeg har alltid fått god oppfølging når det har vært nødvendig. Det er sjølsagt delte meninger om alle legekontor, men fra meg blir attesten god om jeg skulle bli spurt om helhetsopplevelsen av kontakten med legekontoret.

Nå var det ikke det Forbrukerrådets test fokuserte på denne gangen. Undersøkelsen sier ingen ting om tilfredsheten med de medisinfaglige vurderingene hvert enkelt legesenter gjør. Det må være det som fortjener det sterkeste fokuset. Jeg mener Forbrukerrådet undersøkelse bidrar på et vis urettferdig til å svekke helhetsinntrykket til mange legekontor rundt om i landet.

Hverdagen for legestanden har forandret seg voldsomt i løpet av de siste femti åra. Som i de fleste andre mindre distriktskommuner var det til langt ut på sekstitallet bare én lege i hver kommune. I Nesset hadde vi i mange år doktor Bergh. En personlighet som sto på døgnet rundt, og som mange fortsatt husker med respekt og takknemlighet.

Jeg tror fokuset framover kommer til å handle om å få beholde en god legetjeneste og vaktordning også i distriktene. Vaktordningen er svekket mange steder. Det kan bli en stor utfordring å opprettholde denne i en tid der kommuneøkonomien er presset, og der endringene i kommunestrukturen på sikt kan føre til at det blir større avstand også mellom legekontorene.

God helg!