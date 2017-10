Feirer vellykket samarbeid

Det er SuSu-samarbeidet med utgangspunkt i næringslivssamarbeidet mellom Sunndal og Surnadal som skal feire fire fruktbare år.

I Driva har vi brukt mye spalteplass på ulike prosjekt som med utgangspunkt i offentlige midler skal være fødselshjelper og støtte for næringslivet i regionen. De fleste prosjektene har vært lansert med pressekonferanser der aktørene har gitt uttrykk for store forventninger til både nye arbeidsplasser og muligheten for å sikre eksisterende. Ikke alt har vært like vellykket. Det finnes eksempler på tiltak der ambisjonene i utgangspunktet har vært altfor høge.

Men slik må det egentlig være når man driver tiltaksarbeid. Det er viktig å prøve. Man gjør seg erfaringer som kan komme til nytte ved en seinere anledning. Noe lykkes man med, andre ting går ikke alltid som man tror og håper det skal gjøre.

Når SuSu-programmet nå inviterer til festdag i idrettshallen på Øye i Surnadal, markerer det fire år med fruktbart samarbeid mellom de to nabokommunene. Det vil alltid være vanskelig å måle resultatene, men SuSu-samarbeidet kan vise til svært så positive resultat av prosjektene de har vært involvert i. Se sak på side 5 i dagens avis.

Det viktige for Surnadal og Sunndal framover blir å få på plass Todalsfjordprosjektet. Der har også SuSu-samarbeidet en viktig jobb å gjøre. I forrige uke tok ordfører Lilly Gunn Nyheim initiativ til å markere at Todalsfjordprosjektet er kommet på førsteplass på fylkeskommunens prioriteringsliste. Den ferjefrie forbindelsen mellom Surnadal og Sunndal er virkelig innen rekkevidde nå. Det handler om å holde grepet og følge opp. Det har både kommunene sjøl og ledelsen i Todalsfjordprosjektet vært flinke til. Nå ser man resultatet av arbeidet som er lagt ned.

Næringslivet i de to kommunene ønsker at SuSu-samarbeidet skal få en ny fireårsperiode. Kommende uke møtes politikere for å diskutere akkurat det. Jeg tror det er viktig at samarbeidet om næringsutvikling får fortsette. I vår var jeg på pressekonferanse hos Talgø MøreTre. Der roste Terje Talgø samarbeidsprosjektet og ga klar beskjed om at han ønsker at det skal videreføres.

Både Surnadal og Sunndal fortsetter som egne kommuner framover. I Sunndal har det bakgrunn i et svært så klart råd fra innbyggerne. Et overveldende flertall sa nei til å slå seg sammen med Nesset. Jeg vet ikke, men tenker at det ikke er sikkert at ønsket om å stå alene er like sterkt i dag. Sunndal har i løpet av året fått store økonomiske utfordringer som må takles. Det må tenkes nytt. Sett i et slik lys er det også viktig at SuSu-samarbeidet får fortsette i fire nye år.

God helg og lykke til med sirkusforestillingen!

Sigmund Tjelle