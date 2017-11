LO: Nei til nedleggelse av Sunndal Asylmottak

Sunndalsmodellen gir rask integrering gjennom fullverdig utdanning og varig tilknytning til arbeidslivet og må bevares.

Sunndal asylmottak er et av landets eldste og best drevne mottak. Hvorfor skal det da legges ned? Som del av innvandringstjenesten i Sunndal, og i samspill med Sunndal voksenopplæring, drives det her et så godt integreringsarbeid at Sunndal er nominert til «Årets bosettingskommune« to ganger. Sunndal VGS er dessuten tildelt Benjaminprisen som deles ut til skoler med godt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Det er meget viktig at den kompetansen som er bygd opp gjennom innvandringstjenesten i Sunndal gjennom 26 år, blir ivaretatt i framtida. Tjenesten utgjør en viktig kompetansebase for hele region Midt- Norge. Legges Sunndal Asylmottak ned, forsvinner et viktig grunnlag for kommunens innvandrertjeneste, som derfor i praksis vil bli avviklet. Dermed forsvinner kompetansen.

Det er viktig at mottak og integreringskompetansen i distriktene blir prioritert, slik at flyktninger kan bosettes i distrikts-Norge framfor i byene.

Møre og Romsdal er dessuten et av de fylkene som har færrest statlige arbeidsplasser, hvor Nordmøre kommer aller dårligst ut. Derfor bør vedtaket om å legge ned Sunndal asylmottak gjøres om.

Det vil få store ringvirkninger hvis Sunndal asylmottak legges ned. Mange vil miste jobbene sine, både de som jobber på mottaket, helsetjenesten, grunnskolen og Sunndal Voksenopplæring - dette er ca 50 arbeidsplasser.

Vi må heller ikke glemme at integrerte flyktninger er en viktig arbeidskraft. Bosatte flyktninger utgjør en betydelig ressurs. I tillegg betyr Sunndal asylmottak og bosatte flyktninger en betydelig omsetning for lokalt næringsliv.

Mange flyktninger trenger asyl - det er viktig å vise medmenneskelighet, viktig å vise nestekjærlighet, viktig å bry seg og viktig å ta imot de som trenger det. Det har alle blitt vist og fått gjennom det gode arbeidet som er gjort i Sunndal.

LOs Fylkeskonferanse krever at Sunndal asylmottak fortsatt skal bestå og fortsette sitt gode integreringsarbeid.

LOs Fylkeskonferanse i Møre og Romsdal

Vedtatt 02.11.2017.