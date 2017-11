SuSu og skattepengene våre

På den ene siden i Driva kan en lese om hvordan SuSu-folkene strør våre skattepenger ut over næringslivet i Surnadal og Sunndal, og på neste side kan vi lese om hva de skjærer ned på for å kunne betale 7 millioner av våre skattepenger for å subsidiere et stort antall bedrifter, og bevilge 1,5 mill. til. Det står stadig vekk smilebilder med og uten champis av SuSu-gjengen i lokalavisen, og Drivas redaktør skriver leder og heier på dem. Det er lite håndfast informasjon på detaljnivå i det som skrives.

Trolig går næringslivet helt utmerket uten disse kommunale subsidiene, og uten at disse SuSu-folkene løper omkring, leker sovjetisk planøkonomi og tar æren for at næringslivet tikker og går.

SuSu-folkene tar også æren for at det kommer bru over østre fjorden på Nordmøre. Men å holde på å flakse rundt Todalsbrua nå er helt på jordet, for brua ligger inne på veiplanen, alle kan slappe av – for den blir bygd nå. Og hvorfor er det den flaksende SuSu-flokken som avisene intervjuer og fotograferer hele tiden? Det er et styre som enda sitter der. Og hvorfor ser vi aldri styreformann Lars Løset i avisene i stedet? Dessuten tok det lang tid før SuSu-gjengen gikk inn for brua, de kauka og ville ødelegge Todalsøra og bygge langtunell der inne, lenge etter at tunellen Oppdøl – Sunndalsøra var kommet, og bru var blitt det eneste fornuftige.

Og kommer nå så mye av disse pengene til bedriftene? Det ser ut som om pengene ender opp i fest og fjas og lønn til et merkelig vedheng til kommunenes egentlige arbeidsfelt. Disse kommuneansatte kunne sikkert med fordel nedbemannes, for de representerer et utrivelig pengesluk som går ut over kommunenes egentlige oppgaver. Kommunen bør konsentrere seg om sine egentlige oppdrag. Når en ser at etter å ha lagt ned aldersheimen i Stangvik, så truer de med å legge ned deler av syke- og aldersheimen på Skei. De har ikke penger til ny Øye skole, de skjærer ned på småpenger på Glærumstranda. Da blir det for dumt for oss skattebetalere når vi ser heiagjengen fra SuSu lunsje på charterferje innover Todalsfjorden, i stedet for å dra på befaring Kvanne, Aksneset, Halsa – for virkelig å se på stedene som angår fjordkryssingen i indre fjord på Nordmøre.

Media må også snakke litt med seg selv og spørre seg om hvorfor de igjen og igjen springer etter SuSu-folkene, fotograferer dem og roper: Heia!

Dessuten - hele SuSu er bort i natta: Sunndalen orienterer seg mot Molde. Surnadal orienterer seg mot Kristiansund og mot Trondheim. Dette krampaktige tiltaket med å parre Surnadal og Sunndal er derfor helt dødfødt. Det oppstod fordi en del surnadalinger pendlet til Aluminiumsverket på Sunndalsøra, og ville ha døgnåpen vei for å kunne sove hjemme. Mens det det EGENTLIG dreier seg om – er å få landfast trafikk mellom Møre-byene og Trondheim/E6. Med tunell Isfjorden – Øksendalen vil indre vei med trafikken Ålesund – Trondheim komme over Todalsbrua. Det dreier seg kort sagt IKKE om Sunndal – Surnadal!

Kutt ut hele SuSu-sirkuset! De som har holdt på med dette unødvendige pengesluket kan nave til de finner andre jobber!

Glærum 3.nov. – 2017.

Dordi Skuggevik

Sur skattebetaler.