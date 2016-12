Lover å rocke romjula

Det er juletradisjon god som noen; folk vil ut, treffe andre, slå av en god prat og la det rykke i rockefoten.

– Andre og femte juledag. Slik har det vært i alle år, det er noe alle veit om, og det er slik folk vil ha det. Det bruker å være stinn brakke, og god «kommet heim til jul-stemning», sier leder i rockeklubben, Roger Røen.

Alt skulle ligge svært så godt til rette for den gode opplevelsen også i år.

Andre juledag er det Whitesnake-tributebandet «Saints & Sinners» som kan oppleves i hotellkjelleren. Med solid besetning og mannskap med noen års fartstid; Harald Brusethaug, Øystein Sandbukt, Petter Bjørnbakk, Svein Hanaset, Olav Mikkelsen og Roger Røen sjøl.

– Vi har hatt noen øvinger, og jeg synes det låter bra, gliser Røen. Legger til at Whitesnake-katalogen har mange godbiter med mye koring og artige finurligheter, som gjør at bandet har det gøy på scenen.

– Det blir mye god, gammeldags Whitesnake, lover Røen.

For den som trenger en oppfriskning; Det britiske hardrockbandet Whitesnake ble dannet på slutten av 70-tallet av blant andre vokalist og låtskriver David Coverdale; i starten et bluesbasert hardrockband, men det var på 80-tallet det hårete bandet fikk størst sukess med ballader og mer klisjéfylt heavy metal.

Røen lister opp låter som «Crying in the Rain», «Here I go again» og «Fool for your loving».

– Det er nesten så jeg får frysninger her nå, ler rockeklubbgeneralen. Det skulle love godt for det som blir levert fra scenen andre juledag.

– Vi setter også pris på å ha med oss Harald på scenen igjen og at han er med og synger rock, sier Røen.

– Dette skal bli bra!

Samme kveld spiller bandet Alekto på Øra Kafe. Det unge bandet har etablert seg som en live-favoritt hos mange etter spillejobber på blant annet Fossheim og Trædalsstuene det siste året. Til konserten andre juledag lover bandet større repertoar og flere «udødelige klassikere». Bandet består av Sigurd Bråten Gravem, Bjørn Ivar Ansnes, Petter Bråten, Daniel Baade og Hanna Wergeni.

– Vi gleder oss til å høre Alekto, nikker Røen.

Én billett gir adgang til begge scener denne kvelden. Det blir åpen dør mellom lokalene.

– Jeg tror det er slik folk vil ha det, de setter pris på å kunne vandre litt rundt og oppleve stemninga både oppe og nede, sier Røen.

Femte juledag inviterer rockeklubben til sin evigpopulære jam – denne gangen blir det tett mellom toppene med «nummer én-hits». Eller som Røen uttrykker det;

– Kjente og kjære låter som det kan jodles og danses til.

Dermed kan det tradisjonen tro bli tett og svett og trivelig i hotellkjelleren. Røen understreker at det fortsatt er fullt mulig å melde seg på og bli med på moroa på scenen. Det gjelder også for folk som kommer heim til jul. Musikalske ledere for jammen, Øystein Sandbukt og Petter Bjørnbakk, kan kontaktes.

Billettsalget er allerede godt i gang til de to romjulskveldene. I år er det lagt ut 350 billetter for salg, som er rundt 150 færre enn tidligere år. Dermed kan det bli rift om plassen. Forhåndssalget avsluttes onsdag formiddag, og er det billetter igjen, kan de kjøpes i døra på hvert enkelt arrangemnet.

– Det kan være lurt å være tidlig ute, sier Røen. Tidligere år har det vært fullt hus, og det er ikke få som har kommet til stengt dør.