- Anbefaler ny vurdering

Opprinnelig ramme da kommunestyret valgte alternativ for bygging av ny barneskole på Øye var 125 millioner kroner. Seinere blei ramma justert til 149 millioner kroner. I høringeperioden er det kommet inn flere ønsker fra ulike brukere der kommunen har bedt om å få tall på hva det vil koste å innfri alle ønskene.

- Dette blir det fortsatt jobbet med, sier Haugen.

Dersom samtlige ønsker skal innfris kan kostnadene komme opp i rundt 170 millioner kroner. Kostnadsøkningen nærmer seg da 50 millioner kroner fra det som var utgangspunktet.

Rådmannen sier han ikke er ute etter å forsvare tallene men mener å bruke 50 millioner gir et feil bilde.

- Det blir som å sammenligne epler og pærer. Det jeg vil ha fram er at kommunen bør ta en ekstra runde på om kommunen har råd til en så stor investering da det allerede er underbalanse i budsjettet i perioden 2018 - 2020.

Senterpartiets formannskapsrepresentant Nils Håvar Øyås forholder seg til 125 millioner kroner som utgangspunkt for hva skolen skulle koste i utgangspunktet og synes nå kostnadene begynner å bli så høye at han tviler på om kommunen har råd til å bygge.

De i formannskapet som er riktig skeptiske tror kostnaden for en ny skole på Øye trolig kommer til å bikke 200 millioner kroner om det ikke blir tatt grep.

Rådmann Knut Haugen mener i likhet med formannskapet det bør tas grep for å få kostnadene tatt ned, om kommunen skal ha råd til å bygge ny skole.

- Når jeg mener det blir feil å ta utgangspunkt i 125 millioner kroner som ramme for skoleprosjektet er det fordi det var 2013 tall da de blei presentert. Da manglet også inventar og annet i den prisantydningen. Det har også vært prisstigning i perioden. Det blir riktigere å ta utgangspunkt i 149 millioner kroner presentert for kommunestyret i september i år. Når kostnaden nå med de ønsker som er lagt inn etter høringene kan komme opp i rundt 170 millioner, er det snakk om en økning på rundt 20 millioner. Som jeg sa til formannskapet torsdag vil jeg legge fram en sak for politikerne i slutten av januar der politikerne setter klare rammer for byggekomiteens videre arbeid. Nå må vi ta en tenkepause for å vurdere driftsøkonoimien i de kommende fire årene og vurdere nødvendige tiltak for i det hele tatt å se om vi har råd til ei så stor investering. Om kommunen skal ha råd til å bygge en skole nå må nok rammen reduseres. Så må politikere ta stilling til dette og sende signalet videre til byggekomiteen som kan forholde seg til det i sitt videre arbeid, sier rådmann Knut Haugen.