Klart for skøytemoro

Fra Gjøra melder Driva IL ved Lars Arnold Forseth at skøyteisen ved Gjøra skole nå er preparert og klar til å tas i bruk fra og med i helga.

Riktignok er det noen ujevnheter enda – men isen rapporteres å være ganske tjukk.

Som tidligere stiller Driva IL skøyter og annet utstyr gratis til disposisjon for brukerne.

Ifølge yr.no ventes det både lørdag og søndag noen få varmegrader – altså ypperlige forhold for den som ønsker å sesongdebutere.

Driva IL kommer for øvrig til å melde jevnlig om forholdene på skøytebanen i tida framover – så her det bare å logge seg inn for å holde seg oppdatert. For de med konkurranseinstinkt gjelder å komme tidlig i gang med å finpusse formen fram mot det årlige sunndalsmesterskapet på skøyter, som blir arrangert i februar.