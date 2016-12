Stikk ut - i Grødalen

På Facebookgruppa Grødalen meldes det at det nå er innmeldt to Stikk ut-skiturer i Grødalen.

Den ene går fra Dalabrua til gapahuken ved Tøftvangen og den andre fra Steinbrua til gapahuken på Stortæla. Postkasser og skilt vil komme opp når alt er klart for det, og Stikk UT! Ski melder opp løypene på loyper.net.

Ved hjelp av GPS på tråkkemaskina vil en da få presentert de oppkjørte spora. De vil også være å finne på Skisporet.no. Ved å søke opp Grødalen finner en også ut hvor maskina står parkert, løype som er kjørt opp, samt vær og smøretips.

Om alt går som planlagt vil løypa til Stortæla bli kjørt opp i løpet av lørdag, og så vil man se været an videre.

Stikk UT! Ski

1. januar starter Stikk UT! Ski for aller første gang.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er arrangør. Alle løypene vil bli merket med et skilt ved start og et skilt ved turmålet, og enkelte løyper har også retningsskilt underveis.

Ved turmålet er det satt opp en turkasse med bok og kode, og Stikk UT! Ski er lagt opp på samme måte som Stikk UT! på sommerstid når det gjelder registrering.

Perioden for registrering er 1. januar - 17. april, men på grunn av snømangel og andre forhold kan det være at enkelte løyper ikke er åpne allerede 1. januar. Dette blir oppdatert fortløpende på www.stikkut.no. Når et turmål har status som «ikke åpnet» vil det ikke være mulig å registrere koden.

Registreringen til Stikk UT! Ski er lagt opp på samme måte som Stikk UT! sommerstid. Om du er ny Stikk UT! bruker, må du registrere deg på stikkut.no. På hvert turmål finner du en kode som du registrerer inne på brukerprofilen din. Er du allerede Stikk UT!-bruker? Da kan du bruke den samme brukerprofilen som du har!

Sunndal kommune:

• Gapahuk Tøftvangen (Grødalen)

• Gapahuk Stortela (Grødalen)

Surnadal kommune:

• Løålikjølen (Nordmarka)

• Garthøglia (Nordmarka)

• Klåberget (Søya)

Nesset kommune:

• Mørkvatnet (Eidsvåg)

Halsa kommune:

• Gapahuken frå Glåmen (Betna)

• Steinsetervatnet frå Glåmen (Betna)

Gjemnes kommune

• Gapahuken i Lysløypa (Osmarka)

• Sødalsmyra (Osmarka)

• Appelsinhaugen (Fursetfjellet)

• Skaran (Silsetfjellet)

• Silsethytta (Silsetfjellet)

Lesja kommune:

• Gapahuk ved Nystuguberget(Bjorli)

• Gapahuk ved Kårebu i Brøstdalsløypa (Bjorli)

• Gapahuk i Morkenløypa (Bjorli)

Molde/Fræna kommune:

• Berrmyran (Skaret)

• Gunnhildbu (Skaret)

• Langdalsbu (Skaret)

• Langdalsosen (Skaret)

• Hindalen (Moldemarka)

• Oltervatnet (Istad)

• Rypa (Hjelset)

Rauma kommune:

• Husnebbua (Isfjorden)

• Bruhauen (Isfjorden)

Friluftsrådet og skikretsen håper både små og store skiløpere vil få glede av Stikk UT! Ski, og ønsker god tur!

2017 er regnet som et prøveår for Stikk UT! Ski, og graden av tilrettelegging kan variere. Friluftsrådet presiserer at dette er en turkassetrim for de med ski på beina. Idrettslagene som har ansvar for løypene ønsker ikke at folk går til fots i skiløypene.