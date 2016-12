- Det ser ut til at julehandelen lander omtrent på nivå med fjoråret, sier senterleder i Amfi Sunndal, Bergsvein Brøske.

- Det er fortsatt noen dager igjen, og det er først når vi går inn for landing på julaften at vi har hele bildet. Men vi håper på en vekst i desemberhandelen på minst fem prosent.

Handelsorganisasjonen Virke har tidligere spådd at vi nordmenn kommer til å julehandle for rundt 58 millioner kroner i år, som betyr at hver innbygger i snitt bruker rundt 11.000 kroner i desember. Handelen anslås å øke med fire prosent fra i fjor.

Søndag var det julehandel for full musikk i butikksenteret - bokstavlig talt.

Inne på butikkene var det full rulle, mens Trollheimsbrass spilte "Deilig er den himmel blå" og andre fine julesanger fra andre etasje.

Kirsten Nyvold og Elin Pettersen var blant dem som fant seg en stol på sentertorget søndag ettermiddag. Og i likhet med mange andre sikret Kirsten seg en papirpose med rykende ferskt innhold fra bakeriet i første etasje.

- Den var kjempegod, smiler hun, og nikker mot smultringen hun holder i handa.

- Jeg bruker å kjøpe noen smultringer før jul. Og de fra Johansen er best!

Bakeriet hadde stekt flere hundre smultringer allerede før senteret åpnet dørene søndag.

Åtte hundre smultringer, fordelt på åtte kurver, sto klare da Driva var innom på besøk. I løpet av dagen vil de få bein å gå på. Det går fort tusen smultringer, to-tre tusen, kanskje, tror daglig leder ved bakeriet, Arne Johansen. Sist helg tok han med seg bilen og stekte smultringer som han solgte på bakeriet i Surnadal - der gikk det også et par tusen av sorten.

Søndag kjørte han i skytteltrafikk mellom bakeriet og senteret med ferske smultringer. Sprø på utsida, mjuke inni - og så ferske at de fortsatt var lunkenvarme. En fristelse vanskelig å motstå. Tidligere år har Johansen stekt smultringene i senteret, men på grunn av smultlukta som har blitt hengende under glasstaket etterpå har en valgt å gjøre det en annen måte i år.

- De som handler, kjøper gjerne både tretti, førti og femti i slengen, smiler Johansen.

For mange er smultringer en av de sju sortene til jul. Bakeriet har også en rekke andre sorter å by på; som serinakaker, berlinerkranser, tyske skiver, colakaker, pepperkaker, sirupssnipper, fattigmann, goro, bordstabel og riflakjeks.

- Det har gått mye julekaker i år, mer enn i fjor, og det er nesten så vi tror vi kan komme til å gå tomme før jul i år, sier Johansen.

Men smultringen må nesten omtales som selve stjerna blant sortene.

Johansen smiler.

- De har slått an, ingen tvil om det. Jeg tror det handler mest om at det ikke er noen som greier å slå oss på smak. Her er det skikkelige råvarer; kultur og fløte, og vi bruker egg fra Tuppen & Lillemor.

Oppskrifta er førti år gammel, og fulgte med på kjøpet da en tidligere Johansen-baker kjøpte smultringmaskina som fortsatt er i bruk på bakeriet.

Mer om det i papiravisa lille julaften.