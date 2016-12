Uventet vinner av Rindalsrennet

Nesten ubemerket lurte klubbkamerat av Johannes Høsflot Klæbo, Korneliøs Grøv, seg i mål på en så god tid at det skulle vise seg at det holdt til bestetid under årets Rindalsrenn.

Arrangementet gikk av stabelen søndag i Helgetunmarka under ypperlige forhold.

Dermed lurte han de fleste frammøtte – inklusive Drivas utsendte.

Da det viste seg at forhåndspåmeldte Tomas Northug ikke stilte til start, var det ikke rart at de flestes oppmerksomhet ble rettet mot Johannes Høsflot Klæbo også denne gangen – ikke minst på bakgrunn av hans nærmest utrolige prestasjoner inntil nå denne sesongen.

Imidlertid har han som kjent hatt et lite tilbakefall, noe som førte til at han valgte å stå over i Davos. Og det skulle vise seg at den helt store formen ikke var tilbake til denne helga heller. Dette førte til at hans jevnaldrende, og ikke fullt så meritterte klubbkamerat, Kornelius Grøv, benyttet anledningen til å smette seg to sekundar foran han. Ikke så rart da at dagens vinner på seierspallen i Rindalshuset i kjent Northug-stil tillot seg å antyde at «2:a plats är ju också jättebra».

For Johannes ble dette uansett en fin gjennomkjøring.

I romjula kommer han trolig til å gå ett renn lokalt i tillegg til en stafett i Granåsen nyttårsaften. Deretter håper han å være tilbake i godt slag når Skandinavisk Cup drar seg i gang igjen på nyåret. Deltakelse i Tour de Ski er helt uaktuelt for hans del.

For arrangørlaget Rindal IL var det en stor glede å konstatere at Jo Svinsås gikk inn til førsteplass i klasse eldre junior.

Og det på en veldig god tid – kun 11 sekunder bak bestetiden i seniorklassen. Med det var han ikke mindre enn 47,7 sekunder foran nestemann i klassen.

I Drivas onsdagsutgave kan du lese mer om et fartsfyllt og underholdende renn i Helgetunmarka. Der speaker Ola T. Heggem blant annet opplevde å bli oppringte av lokale jegere som hevdet at det var så kraftig lyd på høyttaleranlegget at det skiplet rådyrjakta for dem!