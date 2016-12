Beholder stemmekretsene

Rådmannen rådde politikerne til å kutte ned på antall stemmekretser fra ti til to; Ytre Nesset stemmekrets med stemmested Eidsvåg, og Indre Nesset krets med stemmested i Eresfjord. Rådmannens tilrådning ble vedtatt i formannskapet, men flertallet i kommunestyret ville ikke være med på forslaget som ville ha ført til at folk i Ranvik, Gussiås, Tjelle, Eidsvåg, Eidsøra og Raudsand alle måtte avgi sin stemme i Eidsvåg. Dersom formannskapets forslag ble vedtatt, ville det også føre til at folk i Vistdal, Boggestranda, Eresfjord og Eikesdal måtte avgi stemme i Eresfjord.

Bakgrunnen for forslaget er blant annet at det i kommunen er ti stemmekretser, der fire kretser har godt under 100 stemmeberettiga. Rådmannen peker i sin saksutredning til at det er 29 år siden stemmekretsinndelingen i Nesset sist ble endret.

«Kommunen er i en situasjon der det i alle ledd må sees på muligheter for å redusere utgiftene. I rådmannens forslag til økonomiplan 2017–2019 avsettes det 100.000 kroner til valg. Dette er nesten en halvering i forhold til forrige valgs budsjett, og gjør det nødvendig å se på muligheter for å kutte kostnader ved valgordningen,»

Det var Arbeiderpartiets Mellvin Steinsvoll som framsatte forslag om at antall stemmekretser skulle fortsette som i dag.

– Det er rundt 60 % oppslutning rundt valgene i Nesset. Det vil være en radikal omlegging å kutte ned til to stemmekretser. Vi bør ha som mål å få flere til å stemme. Det gjør vi ikke ved å redusere antallet stemmekretser. Dette vil være spesielt uheldig for eldre folk. Vi bør finne andre ting å spare på. Jeg fikk heldigvis med med meg 11 av 21 i kommunestyret på å opprettholde kretsene. Reduseringen kommer nok tidsnok når kommunesammenslåingen er på plass, sier Steinsvoll.