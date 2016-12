Klart for ny julekonsert

Julekonserten i Nesset kirke nærmer seg med stormskritt og folk kan glede seg til en glad og stemningsfull opplevelse den 29. desember.

– Nesset skolekorps har hatt julekonsert i mange år, helt siden 1987. Det var pause en periode seinere og så startet det opp igjen i 2012, forteller formann Randi Aarstad, som spiller baryton i korpset.

Hun forteller at skolekorpset har mange øvinger og gjør mye forberedelser foran den store årlige julekonserten.

– Dette er årets høgdepunkt for korpset.

Nesset skolekorps er ellers aktive året rundt, på for eksempel julegrantenning, Eidsvågdagene, Julaften og 17. mai.

Lars Petter Bjerkeset og Erik Fostervoll er med og bidrar på julekonserten i år som i fjor.

– Dette er to viktige støttespillere som gjør at vi år etter år fyller kirka vår til siste plass. Det er ingen selvfølge med stor aktivitet fra et lite korps, men takket være viktige støttespillere, støtte fra næringslivet og at mange publikummere kommer på konserten, kan vi gjøre dette, sier hun.

Korpset har i år også fått med seg et barnekor:

– Nesset menighets barnekor med 25–30 medlemmer fra 6 år og oppover deltar. Dette er et barnekor som synger kristne gladsanger, sanger som sprer liv og glede. «En stjerne skinner i natt» med Emilie Aarstad som solist blir nok både rørende og vakkert.

«Nordnorsk julevise» er en gammel klassiker, hva er da bedre enn at en ekte nordlending framfører den, Anton Ostad, tidligere kordirigent for Eidsvåg songlag blir med oss. Det blir mange artige julesanger med fart og liv i under konserten, forteller Aarstad. Turid L. Øverås skal være konferansier.

Therese Sørensen, dirigent for Eidsvåg songlag og Gjemneskoret bidrar. Hun har deltatt som «kordame» på Knut Marius-show, sammen med Angvik hornblowers, og hun deltar som solist i tillegg til eget nummer.

Det blir flere gjesteopptredener. Nesset skolekorps kommer med noen overraskelser også.

– Målet med konserten er at folk skal få en fin opplevelse og bli kjent med lokale solister. Vi gleder oss og ønsker alle hjertelig velkommen.

Forhåndssalg av billetter skjer på Millas Hårhjørne og Coop Prix Eidsvåg, og det er startet.

– Billetter må en kjøpe på forhånd. Vi selger noen ved inngangen, men det bruker å være utsolgt da, så en må kjøpe på forhånd i god tid, sier Aarstad og anbefaler dette som en julegave.