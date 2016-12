Rensker butikken for varer

Varene har blitt revet bort fra hyllene denne uka. Kun noen produkter står igjen. Coop Elektro i Surnadal har hatt opphørssalg. Opptil 50 prosent avslag har det vært på radio, tv, vaskemaskin, komfyr, microbølgeovner og annet elektrisk utstyr. Butikken som startet salg av hvite- og brunevarer tidlig på 70-tallet er nå historie.

- Det er trist. Mange kommer nok til å savne butikken, både kunder og vi ansatte. Men det var rette tida å legge ned nå, sier leder Britt Brauten hos Coop faghandel i Surnadal.

Coop elektrokjeden er i store vansker over hele landet. Av 50 butikker er det bare fem igjen. Kjeden har blitt for liten til å få rette priser på rette varer og har ikke klart å drive med overskudd. Noe skyldes også økende netthandel, noe Coop ser på varene som leveres ut i post i butikk. I Surnadal så Coop-faghandel hvilken veg det gikk allerede for to år siden, men har prøvd, uten å lykkes.

- Nå får vi større plass til kjøkken og hjem, hytteavdelingen og Sport1. Avdelinger som er lønnsomme, sier Brauten.

Kjøkken og hjem vil selge en del elartikler som naturlig hører i avdelingen som kaffetraktere, støvsugere, strykejern og vannkokere, så helt slutt blir det ikke.

- Kjøkken og hjem er ikke kjedestyrt så der kan vi plukke inn varer det er vanskelig å finne andre steder i Surnadal, sier Brauten.

Sport1 er i motsetning til Coop Elektro, en offensiv kjede som satser og har vind i seilene. Sammen med hytteavdelingen har sportsavdelinga liten plass i dag. Disse får større plass og Sport1 får en makeover på nyåret. Brauten mener det kommer til å bli bra både for kunder og faghandel.

- Både Coop Extra og kafeen tjener på å ha faghandel i Coop-bygget. Faghandelen trekker kunder, sier Brauten.