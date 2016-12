Kraftig vind i romjula

Men rådmannen vil ikke innkalle.Dette svaret godtas ikke. I samtale med en representant fra fylkesmannen i dag, se de at ordføreren måtte følge kommunestyrets ønske om et ekstraordinært kommunestyremøte. Det eneste formildende argumentet var hvis fristen for kommunereformen ikke var absolutt. Med signaturer fra 1/3 av representantene og med vektige nye argumenter i kommunereformen, ser vi ingen begrunnelse for ikke å sende ut innkalling, på angitt dato, eller senere hvis ordføreren har fått utsettelse. Å unnlate å begrunne en så vidtrekkende og tidskritisk avgjørelse, er uforståelig. Vi vil oppfordre ordføreren til å tenke seg om en gang til, og i det minste komme med en begrunnelse som kan ankes. Einar Vaagland