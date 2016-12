30 superlotto-millionærer

Terje Dahl fra Smøla var en av vinnerne, og summen på 1.333.330 kroner var ikke mer overveldende enn at han tillot Norsk Tipping å gå ut med navnet - og ba på telefonen om å få opplest summen en gang til slik at han kunne sette mobilen på høyttaler slik at hele slekta som var til stede i stua julaften kunne høre det.

Aleksander Myrseth Dragenes fra Skodje står også fram med fullt navn og Norsk Tipping fikk følgende reaksjon fra sunnmøringen: - Er det sant? Å himmel og hav! Det var julegava si det! Tusen hjertelig!

En mann fra Molde ble helt skjelven men konstaterte at dette var tidenes julegave.

En fjerde vinner fra fylket var en av de sju superlottovinnerne som ikke tok telefonen da vedkommende ble oppringt på julaften.

Superlottotrekningen kom i tillegg til den ordinære lottotrekningen. Der kunne en mann fra Buskerud og en kvinne fra Åsane i Hordaland innkassere 9,36 millioner hver på selveste julaften.