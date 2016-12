Dalavegen åpna

Vegen inn til Kårvatn i Todalen er nå åpna igjen etter å ha vært stengt i knappe to uker. Vegen blei stengt etter et ras som tok store deler av vegen ved Falla. Raset gikk som følge av kraftig nedbør, melder todalen.no.

Grunnboringer er gjort i området for å se om vegen trenger og sikres på en bedre måte enn i dag. Et lignende ras gikk omtrent på samme sted for noen år siden.

Da vegen åpna på ettermiddagen den 22. desember fikk de fastboende kontakt med omverdenen og Kårvatn Fjellutstyr fikk varer inn og ut på normal måte.