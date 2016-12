Opplever rekordvekst

Turgeneral Nils Øveraas har god grunn til å smile. 2016 er året med størst medlemsvekst på 148 år.

Den Norske Turistforening har en positiv medlemsvekst for 18. året på rad. I år slår DNT alle rekorder med 290.790 medlemmer, en økning på 7,6 prosent, eller 20 540 flere medlemmer fra i fjor.

- Dette er en flott romjulsgave til alle som er glad i naturen, sier generalsekretær Nils Øveraas. Aldri før har DNT hatt så mange medlemmer, og aldri før har økningen vært så stor i løpet av ett år.

Det er spesielt mange mellom 13 og 26 år som har meldt seg inn. DNT ung har hatt en vekst på drøyt 15 %, og har nå 40 000 medlemmer.

- DNT ung blitt en av Norges største ungdomsorganisasjoner, og aktiviserer flest ungdommer i Norge, kun slått av fotball og håndball. Jeg tror den store interessen skyldes at det ikke finnes verken innbytterbenk eller tidtaking i friluftslivet. Her kan unge teste ut ulike friluftsaktiviteter sammen med jevnaldrende i trygge rammer, men uten innblanding av foreldre, sier Øveraas.

I takt med at medlemstallet vokser benyttes også DNTs tilbud i større grad. I løpet av juni og juli økte overnattingstallene til Den Norske Turistforenings hytter med 29 prosent fra året før. Det er det beste overnattingstallet i foreningens historie.

Gjendesheim i Jotunheimen kunne smykke seg med rekordbesøk i løpet av måned på en DNT hytte, med 6162 besøkende i juli. Også Trollheimen og Sylane fikk rekordoppsving i besøket, i tillegg til Ryfylkeheiene, Lysefjorden og Hardangervidda.

- Med 538 hytter over hele landet, fra fyr ved kysten til arkitektoniske perler ved Helgeland og på Skåla og de mange hyttene i nærskogen, byr vi på noe for alle. Vi bor i et spesielt vakkert land med en helt unik natur som helt tydelig flere og flere bruker tiden sin i, sier Øveraas.

Selv om organisasjonen seiler i medvind, har også DNT noen nyttårsforsetter.

- Vi skal fortsette arbeidet for at enda flere oppdager de fantastiske turmålene som ligger rett utenfor stuedøra. I 2017 vil vi inspirere flest mulig til å komme til oss for ny friluftskunnskap eller for å friske opp tidligere kunnskap. Om det så er navigering, skredkurs, padling eller skiteknikk. Alle kan finne noe de liker å gjøre ute, og DNT er til for å vise deg hvordan! sier Nils Øveraas.