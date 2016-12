Gledet barna med gaver

Det nærmer seg tjue år siden den jula Inger Bente Gjøvik aldri kommer til å glemme. Og som fortsatt gjør at hun teller ned til jul med blanda følelser. Det er ingen god høgtid.

Sønnen Jo, den gangen tolv og et halvt år gammel, hadde vært sjuk og elendig noen dager. Inger Bente tok ham med seg på legevakta, hvor det ble tatt prøver, og det kom fram at han nesten var tom for blod, som Gjøvik beskriver det. Blodprosenten var svært lav. Noe var galt.

Flere prøver ble tatt på Kristiansund sjukehus dagen etter, før de ble sendt videre til Trondheim og St. Olavs Hospital. Der fikk de diagnosen, samme dag. Jo hadde leukemi.

Tida stoppet.

– Jeg tenkte det verste. Jeg planla begravelse, sier Inger Bente.

Det var tunge dager. Men kampviljen våknet, den vokste seg sterkere og sterkere:

– Vi sa det til hverandre, «Guten skal bli frisk!».

Tårer

Slik skulle det også gå. Jo ble frisk. Men behandlinga var lang og krevende, da som nå. I to år fikk han cellegiftbehandling. Hele familien fikk livet snudd opp ned. Jos tvillingbrødre måtte også tilbringe mye tid på sjukehuset for å være sammen med mor og storebror. Inger Bente forteller at de gikk på sjukehusskolen av og til.

Å komme tilbake til sjukehuset i Trondheim er fortsatt sterkt, 18 år seinere. Inger Bente har flere ganger i årenes løp tatt turen innom for å hilse på, og for å gi gaver til avdelingen, Barn 3, som den het den gangen.

Tirsdag denne uka tok hun og Jo turen innom igjen. Tilfeldighetene ville ha det til at de traff legen som behandlet Jo den gangen, Svein Kolmanskog.

– Han kjente oss igjen med en gang, smiler Gjøvik. Sist gang Jo var med på avdelingen, var da han ble erklært ferdig behandlet, fem år etter avsluttet cellegiftbehandling. Det begynner å bli noen år siden.

– Det ble noen tårer i dag, medgir Inger Bente.

Glade

På avdelingen ble de godt tatt imot da de kom. Mange ville hilse på. De traff også Dag, som var Jos lærer på avdelingen, og Hildegunn, som var aktivitør på leikestua. Andre som også husket dem. Og som satte pris på å treffe sunndalingene igjen. Jo, fortsatt frisk og rask. De var også glade for alt det de hadde med seg. Gjøvik har vært rundt i flere butikker i Sunndal, som har vært rause og gitt gaver som hun og sønnen hadde med seg til avdelingen. Godteri fra Rema 1000, småting fra Notabene som kan brukes som premier til barn som tar blodprøver, flotte leiker fra Yes! Vi leker og en masse julestrømper fra Europris.

– Jeg har aldri fått nei når jeg har spurt om gaver til avdelingen, sier Inger Bente.

Noen av gavene blir pakket inn til julaften, andre gis som små oppmuntringer til barn som får behandling og deres søsken nå i tida før jul. En del blir lagt inn på leikestua, og vil komme mange barn til glede.

– Da vi overleverte gavene, så vi flere barn som var ute og gikk med stativene sine, og deres foreldre. Jeg så at foreldrene ble litt blanke i øynene, sier Inger Bente. Og minnes den tida hun sjøl tilbragte på sjukehuset. Førjulstida, mellomjula.

– Jeg husker godt at Jo og tvillingene fikk julegaver. Det var veldig stas.Vi vet at dette her blir satt stor pris på, understreker Gjøvik, og takker butikkene varmt for muligheten til å gi en liten oppmuntring i en hverdag som få kan forestille seg.