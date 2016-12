Et liv i sentrum

Holger Skei er en framtredende figur i Surnadal. En samfunnsengasjert humorist som har drevet med fotball, revy og politikk og engasjert seg i Vårsøghelga. Holger er en mann som ofte har stått i begivenhetenes sentrum. Akkurat som garden hans Oppigard på Skei som i dag ligger midt i sentrum, på godt og vondt.

– Garden har sikkert ligget her fra før Gisle Sjurson var på besøk, og håper den blir liggende her så lenge jeg lever, sier Holger.

På gamle bilder kan en se garden omgitt av jorder på alle kanter. På tidlig 1900-tall var det bare nabogarder og enkelte hus rundt Oppigard. Militæret hadde brukt områder på Skei som ekserserplass. Forsvarsaktiviteten opphørte i 1860. Den gang var også sentrum i Surnadal på Surnadalsøra. Det takket være Billaget. Øra var et trafikknutepunkt på Indre Nordmøre. Vegen fra Rindal og ned til Øra gikk i ytterkant av åkrene på Oppigard. Og da ryktet begynte å gå om at det blei bygd veg til Surnadal fra Halsa over Nordmarka spratt Surnadal hotell opp. Det var i 1930. Siden kom det både industri, butikker og kommunehus. Hotellet blei etter hvert holdeplass for de lokale og regionale bussrutene og sørget for kundegrunnlag. Oppigard bidro til nyreisningen på Skei ved å selge ut tomter. Hotellet, Meieriet og Herradshuset blei bygd på Oppigard-mark.

– Bestemor solgte tomter blant annet for å kunne beholde garden i familien etter å ha blitt enke i ung alder. Det var trange tider tidlig på 1900-tallet, sier Holger.

Livet på garden var preget av arbeid og flid. Kyr, sauer, griser og høns sto i fjøset, og det blei dyrka grønnsaker. En mjølkeskvett blei solgt i ny og ned også. Spesielt hotellet var en god kunde. De gikk ofte tom for melk i helgene og da var Oppigard redningen.

– Det gikk noen 20-liters spann med melk til hotellet, minnes Holger.

Oppigard var et samlingspunkt allerede tidlig. Da Holgers oldefar overtok garden i 1854. Gardsbygningen blei på bygd etter å ha vært amtsskole i 1860. Seinere blei Oppigard et samlingspunkt for karene i området Skei. De samla seg på kjøkkenet i den kalde årstida, eller i hagen i en varme. Det var radio store deler av krigen på Oppigard. Da tyskerne en dag tok i bruk stua til tvangsutskriving av hester snek også gardsfolk seg på loftet for å høre radiosendinger. Og ved krigens slutt hang Holgers onkel opp høgtalere på ytterveggen så folk samlet seg for å høre på fredssendingen 8. mai 1945.

– Mor fortalte om den gang tyskerne satt i kjøkkenet, og det gikk folk på loftet for å høre sending fra London. Aldri hadde hun skramlet slik med oppvasken, fortalte hun.

Oppigard har hatt mange eiere. Men Holgers familie har styrt siden 1854. Etter hvert overtok Holger gardsdrifta. Han gifta seg med Kirsti. Hun kom fra Tustna på slutten av 70-tallet for å jobbe på sjukeheimen, og fikk losji på Oppigard. Ikke lenge etter giftet de seg og fikk to døtre.

– Vi hadde truffet hverandre før jeg kom til Skei, sier Kirsti.

– Hvor da?

– Nei, litt hemmeligheter skal vi da ha, smiler paret.

Holger jobbet med litt av hvert ved siden av garden, men det blei regnskap som han mest med. Han var med å grunnla det som i dag er Kombi Regnskap. Holger forpakter også bort marka der Kombi Regnskap i dag har kontor, i det som går under navnet Coop-bygget.

– Forretningsbanken tok kontakt på samme tid som kommunen ville ekspropriere hele i området. Jeg inngikk en avtale med forretningsbanken om det som i dag er tomta rundt Coop-bygget, sier Holger.

For det har ikke vært lett å eie jordbruksareal på Skei. Kommunen har til stadighet presset på for å ta deler av eiendommen til utbygging. Han minnes med særlig tungt hjerte tida på slutten av 70-tallet og fram til 1981, da det var uttalt at Oppigard skulle bort. Den måtte gi plass til utviklingen. Og særlig hard var kampen da Rv65 blei lagt nedover fra dagens kryss med Fv670 og over eiendommen.

– Yngste dattera kom heim fra skolen og gråt og lurte på hvor vi nå skulle bo fordi de sa at Oppigard skulle bort, minnes Kirsti.

Men Oppigard blei og Holger dreiv landbruk på si fram til slutten av 80-tallet. Oppigard står ennå. Og Oppigard blir stående enn så lenge. Men ytterligere biter av garden er tatt bort i den vedtatte sentrumsplana for Skei. Holger og Kirsti ser det blir vanskelig å forestille seg Oppigard mindre enn den er i dag.

– Hovedbygningen er sikkert verneverdig, sier Holger.

Det er med litt vemod Holger og Kjersti tenker på at garden fortsatt er truet. Garden har trolig en 1000-årig historie og det er utrolig mange gode minner knyttet til den. Kirsti minnes før Fv65 kom hvilken flott utsikt det var oppover bygda fra stuevinduet. Hun har viet mye av sitt voksne liv til virke på garden. Da ungene blei født valgte hun å være heime med barna. Noe hun aldri har angret på. Det er en verdi hun setter høgt. Kirsti har drevet håndarbeid. Veving og strikking. Hun både karer og spinner. I Kårstua er det en stor produksjon. Varer hun selger på julemarkeder. I tillegg er hun engasjert i Gjenbrukssentralen i Surnadal.

– Husker jeg var dårlig på håndarbeid som jente. Hadde ikke tålmodighet. Men etter hvert som jeg blei voksen kom interessen og tålmodigheten, og jeg så den store nytten av det å holde håndarbeidstradisjonene i hevd, sier hun.

Snart er det jul. Holger husker en juletradisjon han hadde fra han var gutt. Det var å besøke dikteren Hans Hyldbakk på Kleiva første juledag. Den tradisjonen var årviss så lenge Hyldbakk levde. Henning Sommerro blei også med på besøka etter hvert.

– Vi besøkte ham også da han var på sjukeheimen, sier Holger.

Jula på Oppigard starter julaften. Da blir treet pyntet på morgenen og familiejula starter. Familien Holger Skei feirer jul i sentrum slik slekta alltid har gjort.