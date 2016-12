Fargerik oppgradering

Hybelhuset i Hovsvegen 33 består av 33 leiligheter som er samlet i et borettslag. I slutten av november ble det flertall i generalforsamlingen for en storstilt oppgradering av boligblokka. Ønsket er å få etterisolert hele bygget, skifte alle vinduer og verandadører og utvide og oppgradere verandaene. Nytt ventilasjonsanlegg skal også inn i bygget. Fasaden får også et tydelig og sårt tiltrengt løft, med nye veggplater og farger i rødt, hvitt og grått.

– Det er snakk om en total oppgradering av hele bygget, sier daglig leder i Sunndal Boligbyggelag, Vidar Rudi. Han opplyser til Driva at kostnaden vil bli på rundt ti millioner kroner. Det skal søkes om energistøtte hos Enova til tiltaket, og det er mål om å få finansiering gjennom Husbanken.

– Det er et økonomisk løft for borettslaget, men jeg tror andelseierne vil bli meget fornøyd når prosjektet er ferdig, sier Rudi. Han legger til at de vil kunne spare inn på energiforbruket.

Oppstart for prosjektet er planlagt allerede i februar, og målet er at oppgraderingen skal være gjennomført i løpet av 2017.

Fargerikt

Dermed vil enda ei boligblokk i sentrum få et fargerikt løft. Nylig er arbeidet med oppgraderingen av blokkene i Kvartal 24 sluttført etter å ha pågått i ett år; Forretningsblokka, Blomsterblokka, Rød- og Gulpunkten, med til sammen 72 leiligheter og flere forretningslokaler, har fått nye fasader i grønt, rødt og gult. Blokkene er også etterisolert og har fått nye vinduer og dører. Tidligere har også Kvartal 15 gjennomgått en lignende forvandling – sju boligblokker i Skjøllendgata, Bjørgs gate, Auragata og Kyrkjegata, med til sammen 128 leiligheter. Et omfattende arbeid er gjort på Sunndalsøras særegne blokkbebyggelse fra femti- og sekstitallet – og resultatet er en betydelig sentrumsoppgradering, med mange fargesterke innslag.

– Vi synes det har blitt kjempebra, og har også inntrykk av at beboerne er fornøyde, sier Rudi.

Byggservice

Tanken videreføres i prosjektet i Hovsvegen. Som i de andre prosjektene er det lokale Byggservice AS som er valgt som entreprenør. Selskapet vant fram i konkurranse med flere andre firma. I sin beskrivelse er Byggservice opptatt av at Norge har blitt et land i grått, hvitt og beige – det norske huset har aldri har sett mer trist og fargeløst ut. Selskapet spør om folk helt har glemt hvor de satte malingsspannet. Farger med navn som bly, lys granitt, riddergrå og steinull går igjen overalt. Slik ønsker ikke Byggservice at det skal fortsette. Og lover å sette farge også på Hovsvegen 33 – blant annet med en sterk og kraftig rødfarge.

– Det har vært en trend lenge at alt skal være grått. Men det trengs noen fargeklatter, mener Rudi. For boligblokka i Hovsvegen mener han tida er mer enn moden for et løft.

Sunndal Boligbyggelag har vært med å tilrettelegge prosjektet for å få realisert oppgraderingen. Rudi viser til gode erfaringer med Byggservice AS fra de andre prosjektene i sentrum.

Heis

Flere blokker i Ringvegen i sentrum har også vært gjennom en oppgradering de seinere åra. I Kvartal 19 er det ettermontert heiser, og snart starter det omfattende arbeidet med å montere sju heiser for de 45 leilighetene i Kvartal 20.

– Når dette arbeidet er sluttført, vil vi ha dekket opp 90 leiligheter med heis, sier Rudi.

Det er også et ønske om å få heis i flere andre kvartaler i sentrum på sikt. Det er mange eldre beboere i blokkene på Sunndalsøra, og med heis vil de kunne bo lengre heime. Også yngre beboere vil oppleve at boligene blir mer tilgjengelige, avslutter Rudi.

Saka ble først publisert i papiravisa tidligere i desember.