- Hurra for håndballen!

For et par år siden ble det blåst nytt liv i Sunndal Håndball, etter at aktiviteten i noen år hadde vært nede i en bølgedal. Ei aktiv og engasjert håndballgruppe har i år samlet mer enn 70 barn, unge og voksne til treninger og seriespill gjennom høstsesongen, og det har også blitt arrangert turneringer, håndballdager og annen moro, som overnatting i sportshallen.

Alle samlet

Håndballgruppa valgte i år å samle alle spillerne samt trenere og andre støttespillere til felles juleavslutning i sportshallen. Det ble en artig kveld, sier styreleder i Sunndal Håndball, Svein Tidemann.

- Kjempesuksess, med god stemning og mye artig aktivitet.

Med alle spillerne samlet ble det også veldig tydelig hvor mange det er som spiller håndball i Sunndal.

- Jeg tror flere ble overrasket over hvor mange vi faktisk er, sier Tidemann.

Arrangementet startet med kamp mellom J14-laget og et lag sammensatt av foreldre. Det var foreldrene som ledet til pause - men jentelaget ga seg ikke, kom sterkt tilbake, og vant til slutt med fire mål, til stor jubel fra tribunen i sportshallen. Etterpå fortsatte arrangementet i kantina ved ungdomsskolen, hvor det ble servert smørbrød og kaker som foreldrene hadde tatt med, og drikke til.

Under arrangementet ble både trenere og oppmenn gjort stas på, og fikk en påskjønnelse for den innsatsen de gjør. Foreldrene fikk også stor takk for all hjelp med kjøring og annet.

- Det ligger en stor foreldreinnsats bak dette, for å få alt til å gå opp, understreker Tidemann.

Det er mange lag som trener håndball i Sunndal. De yngste spillerne, fra førsteklassealder, er med på minihåndball, og så er det ett J10-lag, to J11-lag, ett J14-lag og ett G11-lag, som alle spiller i serien.

Tidemann beskriver god sportslig framgang for lagene det siste året.

- De vinner og taper med samme sinn, men klart det gjør godt å markere seg. Sportslige resultater har blitt kraftig forbedret siden forrige sesong. Gjennom høstsesongen har flere av lagene hatt en markant framgang, sier Tidemann.

- Det er kjempeartig å se hvor mye de har vokst.

Det er også treningstilbud for gutter i alderen fra 13 til 15 år i sportshallen. I tillegg er det et damelag som møtes og trener - mest for moro skyld.

Trener nyttårsaften

Asgeir Hatlen fra Lundamo, en kapasitet med lang erfaring både som spiller, trener og talentutvikler, har besøkt Sunndal flere ganger de siste månedene, blant annet under håndballdagen i august, og i november da det ble invitert til to dager med håndballmoro i sportshallen.

Nyttårsaften er han tilbake for å trene J14. Laget satser på nyttårsHÅNDball framfor nyttårsball, smiler Tidemann.

Med det settes punktum for et år med mye og god aktivitet i Sunndal Håndball. Tidemann takker sponsorene som gjør det mulig for håndballgruppa å satse så bredt. Gruppa har valgt å ha et tydelig fokus på å bygge klubb gjennom sesongen. Samholdet skal styrkes, og det skal være et godt og inkluderende miljø. Verdier som trygghet, vennskap og trivsel ligger til grunn for aktiviteten.

Tidemann avslutter imidlertid med et stort ønske for det nye året - om å få på plass skikkelige tribuner i sportshallen. I dag er det ikke lett for tilskuere å følge håndballkamper eller annen aktivitet i hallen. Håndballgruppa vil gjerne ha de gamle tribunene som kunne rulles ut, tilbake, og har sendt brev til kommunen hvor de ber om at dette må prioriteres.

- Det vil bety mye for oss og for andre brukere av sportshallen, som volleyball og turn, å ha skikkelige tribuner, sier Tidemann.