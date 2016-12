Sommervarme på Sydensøra

Du trenger ikke finne fram verken vinterjakke, skjerf eller votter på Sunndalsøra i dag. Klokka sju i dag morges ble det målt hele 18,1 varme grader.

Klokka 02.00 i natt ble det målt bortimot 14 grader, og så fortsatte temperaturen å stige utover morgenkvisten.

Det var ikke langt unna at den absolutte norgesrekorden i desembervarme fra 1998 røk - 18,3 grader, også den målingen gjort på Sunndalsøra.

Klokka ni har temperaturen dalt noe, men ligger fortsatt mellom 14 og 15 grader.

Melder storm

Det har vært mange dager med sterk vind i Driva-distriktet, både før og i jula. Og det fortsetter. Fredag og lørdag er det venta periodevis full storm fra sørvest i Møre og Romsdal. Det melder Meteorologisk Institutt og NRK.

Det er fredag sendt ut OBS-varsel som omfatter Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Det er et lavtrykk i Norskehavet mellom Island og Norge som skaper både storm og nedbør. Dette vil prege både Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Verst blir det trolig på kysten natt til fredag og natt til lørdag. Natt til fredag er det meldt opp imot sørvest full storm på kysten med vindkast mellom 25 og 30 meter per sekund, fra formiddagen sterk kuling og liten storm om kvelden. Det er også meldt regn og regnbyger, og snø over sju til ni hundre meter.

Lørdag melder meteorologene vestlig liten og mulig full storm. Fra om ettermiddagen nyttårsaften er det meldt nordvestlig liten kuling, sludd- og snøbyger, regn og snø i høyden.

Men været vil trolig roe seg til kvelden – til glede for store og små som planlegger å hilse 2017 velkommen med fyrverkeri og stjerneskudd.

Er man heldig tar også regnet slutt rundt midnatt natt til søndag.

– Det vil bli jevn og trutt nedbør hele lørdagen, men rundt midnatt kan man faktisk være heldig å få opphold, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Ida Fossli, til NRK.

Og så: På søndag kan man forvente å få snø også i lavlandet.

Mildvær!

Det har vært en mild værtype i distriktet i desember. I Surnadal har snittemperaturen vært 1,8 grader, 4,1 grader over normalen. Høyeste temperatur ble målt 21. desember, 12,9 grader.

De siste 30 døgn har Sunndal hatt en snittemperatur på fire grader, noe som er tre grader over normalen. 20. desember ble den høyeste temperaturen målt, 14,7 grader. 27. desember, altså 3. juledag, ble det målt høyest vindhastighet i desember, 15,9 meter per sekund. Også 21. desember, lillejulaften og julaften ble det målt kraftig vind i Sunndal, mer enn 11 meter per sekund.