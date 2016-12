Anbefaler pinnekjøtt

Pinnekjøtt er matretten flest nordmenn mener turister må smake på når de besøker Norge. Med brunost som en god nummer to, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Undersøkelsen er gjort av Matmerk som har spurt et representativt utvalg av nordmenn hvilken matrett de helst ville anbefalt utenlandske turister å smake på når de besøker Norge.

Pinnekjøttet stikker av med seieren, rett foran brunosten. 28 prosent av oss vil anbefale pinnekjøtt, mens 22 prosent vil anbefale brunost. Her er topp fem matretter nordmenn anbefaler utenlandske turister:

1.Pinnekjøtt (28 prosent)

2.Brunost (22 prosent)

3.Spekemat (16 prosent)

4.Rømmegrøt (14 prosent)

5.Røykelaks (14 prosent)

Undersøkelsen viser at maten vi er stolte av i Norge vil vi også servere turister og gjester. Matmerk har ansvaret for Beskyttede betegnelser som er en offentlig merkeordning og sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelse de fortjener.

Suksessen til Fenalår fra Norge i Frankrike viser viktigheten av å ha en juridisk beskyttelse og en merkeordning som er kjent i Europa i bunn når man skal satse mot eksportmarkedet.