Flere drepes i trafikken

Det blei drept fem ganger så mange i trafikken i Møre og Romsdal i 2016 enn i 2015. Fem personer omkom i trafikken i fylket i 2016 viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Tallet i 2015 var null.

Tallene på landsbasis viser at nullmålet for drepte i trafikken er et stykke unna måloppnåelse, til tross for mye fokus på trafikksikkerhet har tallet på antallet drepte i trafikken økt i 2016. 135 mistet livet på norske veier i 2016. Det er 18 flere enn i 2015.

- Dette er nedslående. Selv om tendensen over tid er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Åtte har mistet livet i desember-trafikken i år mot 10 i fjor. Men for tredje år på rad har ingen mistet livet i juletrafikken, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Flest dødsuykker i 2016 har det vært i Rogaland (15), Buskerud (14) og Akershus (12), mens Aust-Agder (2), Oslo (4), Telemark (4), Sogn og Fjordane (4) og Troms (4) har hatt færrest.

Statens vegvesens foreløpige tall viser 135 trafikk-drepte i 2016. 117 menn og 18 kvinner.

- Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2016 har vært en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som fører til utforkjøringsulykker. Menn mellom 45 og 64 år utgjør hele 1 av 3 omkomne. Dette er en kraftig økning i forhold til tidligere år. Utforkjøringsulykker utgjør mer enn 1 av 3 dødsulykker.

Vegdirektøren er opptatt av å få flere til å holde fartsgrensen og kjøre etter forholdene.

- Om vi lykkes med å få farten ned vil mange av disse dødsulykken vært forhindret. Det betyr liv, mange liv. Her må hver og en av oss som ferdes på veiene ta sin del av ansvaret, sier Gustavsen.

Statens vegvesen lover fortsatt storsatsing mot trafikkdøden.

- Vårt viktigste våpen er kunnskap. Vi rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Vi vil sette inn tiltak som vi vet virker på steder hvor de gir størst effekt. Det finnes dessverre ingen «quick fix» på dette området. Arbeidet vil fortsette systematisk og langsiktig på bred front med uforminsket styrke, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Trafikkdrepte 2016. Fordelt på fylker

(foreløpige tall)

Fylke 2016* 2015

Østfold 5 8

Akershus 12 8

Oslo 4 5

Hedmark 9 5

Oppland 7 12

Buskerud 14 8

Vestfold 5 6

Telemark 4 4

Aust-Agder 2 6

Vest-Agder 9 6

Rogaland 15 4

Hordaland 7 3

Sogn og Fjordane 4 3

Møre og Romsdal 5 0

Sør-Trøndelag 9 2

Nord-Trøndelag 5 3

Nordland 9 4

Troms 4 3

Finnmark 6 2

135* 117

Trafikkdrepte og kjønn

(foreløpige tall)

Menn Kvinner %-andel

2016 117* 18* 13,3*

2015 87 30 25,6

2014 107 40 27,2

2013 135 52 27,8

2012 107 38 26,2

2011 118 50 29,7

2010 158 50 24