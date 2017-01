Gjentatt ruskjører

En mann i 30-åra er i Nordmøre tingrett dømt til samfunnsstraff for flere lovbrudd.

Det var i fjor høst mannen kjørte motorsykkel i Sunndal, til tross for at han var påvirket av MDMA, diazepam og THC. Ferden endte med utforkjøring med både personskade og materielle skader. Seinere på året kjørte han personbil i en annen kommune på Nordmøre, til tross for at han var påvirket av diazepam, klonazepam, alprazolam og THC. Mannen hadde på dette tidspunktet ikke gyldig førerkort for personbil.

I desember samme år forsøkte han i Molde å erverve 973 gram hasjisj og 299 tabletter med innhold av diazepam nedpakket i en bag. Forsøket lyktes ikke, da politiet tok narkotikaen ut av bagen før overlevering. Han var på hotellrommet sitt i besittelse av cirka sju gram hasjisj.

Høsten 2015 ervervet han i Oslo cirka 100 gram hasjisj.

I retten forklarte mannen at han hadde hatt det svært vanskelig på denne tida, etter et brått dødsfall i nær familie.

Nordmøre tingrett la i skjerpende retning vekt på at mannen er tidligere straffedømt for blant annet brudd på narkotikalovgivningen og vegtrafikklovgivningen. Videre at sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende ved denne typen lovovertredelser.

I formildende retning ble mannens tilståelse vektlagt, samt at saka hadde lang liggetid hos politiet uten at dette kunne lastes sunndalingen.

Retten peker også på en klar rehabiliteringssituasjon hos mannen, som er under tett oppfølging og ikke har brukt rusmidler på ett år.

Mannen ble dømt til to hundre timers samfunnsstraff. Han må videre betale en bot på 5000 kroner. Sunndalingen mistet også retten til å føre motorvogn for en periode på tre år, og må avlegge ny førerprøve før han igjen kan sette seg bak rattet.