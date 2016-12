Godt nytt år!

Det var mye flott fyrverkeri å glede seg over da 2016 ble til 2017 på Sunndalsøra.

- Vi er her for å treffe folk, og for å se på fyrverkeriet, smiler fire blide jenter som Driva traff på Øratorget ved midnatt; Sumeyo Sharif, Ida Akerløkken Hakstad, Elise Tangen og Kristin Bakk Aaker.

Sammen med en god del andre hadde de tatt turen til sentrum for å hilse det nye året velkommen. Tidligere på kvelden kunne det se ut til at været ville legge en demper på feiringen, men i god tid før midnatt lettet været, og forholdene lå godt til rette for fyrverkeri og varme nyttårsklemmer.

Feiringen ser for øvrig ut til å ha foregått i rolige former i distriktet. Politiet har ingen meldinger om uhell eller andre hendelser i forbindelse med feiringen.

I Molde blir en mann i 20-åra anmeldt for å ha fyrt opp et rakettbatteri i Storgata rett etter midnatt.