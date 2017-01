Omkom i trafikkulykke

Det var to biler med til sammen tre personer som var involvert i møteulykken i Engdalen i Halsa søndag kveld.adressa.no skriver at den ene bilen kom over i feil kjørebane. Kvinna var passasjer i bilen som kjørte i retning Trondheim. Kvinna bodde i Trondheim, men var opprinnelig fra Sunnmøre.

- Det er snakk om en møteulykke, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl ved vaktsentralen i Kristiansund til Driva.

Kjøl sier kvinna ble konstatert død på stedet. De to andre som var involvert i ulykken ble flydd til St.Olavs Hospital. De skal ikke være kritisk skadd. Ulykka skjedde litt før klokka 19 søndag kveld.

Politiet har søndag kveld fått bistand fra vegvesenets ulykkesgruppe. De skal blant annet måle friksjonen i vegbanen og kan si mer om hvor glatt det var da ulykken skjedde.