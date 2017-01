Navnet er offentliggjort

Det var 1. juledag den 78 år gamle mannen ble meldt saknet og seinere funnet død i Gjemnes.

Politiet gikk mandag ut med at det var Anfinn Aarset fra Ås i Akershus som ble funnet omkommet.

– Mannen skulle gå fra ett hus til et annet, men kom ikke til rette og ble meldt saknet. Vi ble varslet og rykket ut til Dønnem, som ligger mellom Skeidsdalen og Torvikbukt. Der var utgangspunktet for leting, forteller Rune Toven, sanitetsleder i Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset. Han er også beredskapsansvarlig for Norsk Folkehjelp Møre og Romsdal. Han og beredskapsleder Petter Harholt ledet Folkehjelpen i Nesset.

Familie og bygdefolk hadde lett en stund før de kontaktet politiet, som da var kommet til stedet:

– Folk hadde lett et par timer. Vi ble fortalt at den saknete kom bort klokka sju. Han skulle bare gå noen hundre meter fra ett hus til et annet da han forsvant, sier Rune Toven til Driva.

Vått og krevende

Været var dårlig denne kvelden:

– Det var mørkt og det regnet og var vind. Vi hadde kontakt med politiet og fikk organisert en systematisk leting.

17 personer fra Røde Kors kom og bisto. Seks personer med hunder fra Norske redningshunder deltok, derav fire fra Sunnmøre og to lokale. 15 personer fra Folkehjelpa i Nesset stilte opp på kort varsel. 10 personer fra brannvesenet i Batnfjord stilte opp. Andre frivillige lokalkjente deltok også i søket. Det ble søkt systematisk og organisert i nærområdet: i skog, mark og i og ved bekker.

– Den saknete mannen ble etter hvert funnet ved en bekk, mellom de to plassene han skulle gå. Da var klokka halv to natt til mandag, forteller Toven.

– Hva kan ha skjedd med mannen?

– Det vet vi ikke. Politiet utelukket først at det hadde skjedd noe kriminelt. I ettertid har de bedt om tips i saken og har bedt om assistanse fra Kripos i etterforskningen.

Tragisk utfall

Folkehjelpen i Nesset var der og bisto under funnet av mannen og frakting av ham bort til ambulanse, sammen med folk fra Røde Kors og politi.

Gjemneshallen var åpen denne kvelden og natta, slik at de som deltok i leteaksjonen hadde et sted å møtes på. Det ble en tøff natt for de involverte.

– Vi hadde en evaluering i etterkant av aksjonen og da var vi mange der. Noen skriver 30, men jeg telte over 50 og det er et veldig bra oppmøte på 1. juledag, sier Toven til Driva.

– Det var et tragisk utfall, men han ble i hvert fall funnet, konkluderer Toven om aksjonen.

Det har ikke vært andre redningsaksjoner i jula for den frivillige organisasjonen i Nesset.

– Hvordan vil du oppsummere 2016, nå på slutten av året?

– Det har vært færre aksjoner i år enn det som er vanlig. I et «normalår» bruker vi å ligge på 12–13 aksjoner, mens det i år har vært 7–8. Det var en relativt rolig sommer og høst. Men jeg tror dette er ganske tilfeldig.