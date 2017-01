Åpner tilsynssak mot alarmsentralen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har besluttet å opprette tilsynssak mot trygghetsalarmsentralen i Kristiansund og Sunndal kommune.

Det melder Tidens Krav på nett (krever innlogging).

Avisa skrev i romjula om Willy Henry Kleiven, som om morgenen 8. desember ble funnet død på golvet i sin leilighet på Sunndalsøra. 71-åringen hadde i løpet av natten trykket fire ganger på trygghetsalarmen sin, men alarmsentralen i Kristiansund valgte ikke å tilkalle lokal hjelp da de oppfattet det slik at mannen sov. Dødsfallet er under politietterforskning.

Erling Øksenvåg, talsmann for Kleivens familie, sier til avisa at de ønsker tilsynet velkommen.

Kristiansund kommune har vedgått at de ikke har skriftlige prosedyrer for alarmtjenesten. Pårørende har også påpekt at Sunndal kommune ikke skal ha formulert noen kravspesifikasjon til hvordan de ønsker tjenesten utført.