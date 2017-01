Politiadvarsel ble mest lest

Det er godt kjent at det er hendelsesnyheter som fenger leserne mest – også på nett. Utforkjøringer, kollisjoner, andre trafikkhendelser, branner og lignende er det som regel mange som vil lese om.

Men oversikten over de mest leste sakene på driva.no i 2016 byr på flere overraskelser.

Klar tale

«Ikke si dette til barn», var ei sak som svært mange ville lese i fjor. Den handlet om at politiet i Orkdal, Skaun, Agdenes, Meldal, Hemne og Snillfjord valgte å gå ut på Facebook for å advare foreldre mot å si til barna sine sånt som at «nå oppfører du deg, ellers kommer politiet og tar deg». Under en fotpatrulje på Amfi Orkanger overhørte «Charlie30» en voksen kvinne si til et lite barn at «Se, politiet. Nå må du gå ordentlig, eller så kommer de og tar deg!», hvorpå barnet hennes naturlig nok stirret engstelig på politipatruljen.

– Ikke gjør sånn! Ikke fortell barn at politifolk er farlige. Vi opplever barn som har helt panikk i baksetet fordi de tror politiet skal «ta dem» fordi de ikke har bilbeltet ordentlig på seg, skrev politiet på sin Facebook-side.

Saka skapte stort engasjement. Godt over 40.000 personer leste saka på driva.no, og mange trykket også «liker» på Facebook.

For å gjenta politiets budskap: At barn lærer at de skal være redde for politiet kan få svært alvorlige følger. Politiet forteller om noe av det som dette kan føre til:

– Barn kan gjemme seg for politiet som leter etter dem, eller det som verre er, barn kan unnlate å varsle om vold, overgrep og mishandling i hjemmet.

Les saka her.

Kraftsalve

Saka som ble nest mest lest i fjor, var «Nå må det reises en folkestorm». Den ble lagt ut i april. Ingebrigt Steen Jensen kom med en skikkelig kraftsalve på Facebook om situasjonen for asylsøkere, etter å ha vært i kontakt med mottaket i Sunndal.

Fofatteren skrev at han ikke trodde sine egne ører da han fikk høre at en voksen på mottaket får 70 kroner dagen til livets opphold, etter at regjeringen kuttet kraftig i tilskuddet. Dette skal dekke alt, som mat, bussbilletter, klær, toalettsaker, medisiner og annet. «Når vi andre har vært på kaffebrenneriet og tatt en cappucino og et halvt rundstykke, har vi brukt opp like mye som en asylsøker har til ALT». Han listet opp at folk som blir sjuke, ikke har penger til bussbillett til sjukehuset. At asylsøkerne trekker hverandres tenner fordi de ikke har råd til å gå til tannlegen. At barn som får lus, ikke kan få behandling, for slikt koster penger. «Under slike forhold lever tusenvis av mennesker som har flyktet fra krig og undertrykkelse. Voksne, ungdommer og barn. I et verdens rikeste land. Mens vi får høre om at de ikke kan forvente å bæres på gullstol og nyte livet. Mens myndighetene prioriterer utsending, slik at ventetiden på å få asylsøknaden avklart øker, og drømmen om bosetting blir stadig fjernere.»

Saka skapte et enormt engasjement, 30.000 leste saka på driva.no, og debatten gikk høyt, både på nettavisa vår og i sosiale medier.

Personlige tester

«Tar du personlige tester på Facebook?» spurte Driva i januar i fjor. Det kan det virke som mange gjør. I alle fall var det mange som ville lese saka. «Styr langt unna, med mindre du har en advokat i familien», sa en datasikkerhetsekspert om en av disse testene. «En helt genial måte å lure fra folk personlig informasjon», la han til. Og kan hende er det greit med en påminning: Alle bør huske at det de poster på Facebook aldri er privat, og at det derfor kan være lurt å tenke seg om før man poster noe...

Saka ble lest av 15.000 personer, og denne ble også flittig delt og kommentert – på Facebook.

I mars skrev Driva om Silje Mari O. Husby, som var ute med ponni og vogn på Todalsvegen i Surnadal, da en politibil suste forbi i høy fart og skremte ponnien. «Jeg ble mest sint akkurat der og da, men etterpå var jeg skikkelig skjelven», fortalte Silje til Driva. Mange lesere engasjerte seg i saka. 7000 leste om Silje.

I januar skrev vi om mannen som kjørte utfor et stup på den bratte, smale og svingete vegen mellom Grødalen og Gjøra – og som seinere ble dømt for forsikringssvindel. Saka ble lest av 7000.

Jaktlaget som felte gaupe i Engdalen i Halsa i februar fikk også mange lesere til å klikke – 6000 leste saka.

Så er det saker som «Buss utfor vegen», «Hus totalskadet i brann», «Bil utfor vegen», «Brøytebil i grøfta» og «Fire til sjukehus» som trekker mange lesere.

Det gjorde også den hjertevarme saka om dyrlegen og avløseren som fant tonen i ordførerens fjøs ei lørdagsnatt i 2014 – og nå har bygget nytt fjøs og vil satse videre med sau og leiekjøring. 5000 ville lese denne saka.

Det kan for øvrig nevnes at det er noe annet enn nettsakene som jevnt over trekker mange klikk på driva.no: Eiendomsoverdragelsene. Mest populært er kjøp og salg av eiendom i Surnadal – 60.000 klikk i fjor, etterfulgt av Sunndal – 50.000 klikk, Nesset – 30.000 klikk, Rindal – 20.000 klikk og Halsa – 17.000 klikk.

Mest lest på driva.no Saka om May Valåmo og de åtte døtrene hennes var den klart mest leste saka på driva.no i 2014.

Humor og alvor på Finn.no En sår historie fra virkeligheten om en familie som ikke hadde råd til julegaver topper lista over de mest populære Finn-annonsene i 2015.