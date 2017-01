Politiet sendte torsdag ettermiddag ut en pressemelding i forbindelse med etterforskningen etter at 78-årige Anfinn Aarset ble funnet død i en kum i Gjemnes natt til andre juledag. I pressemeldingen skriver politiet at de er i ferd med å avslutte etterforskningen, og at det ikke er noe som tyder på at Aarset ble utsatt for en straffbar handling.

«Det er intet som tyder på at Aarset har vært utsatt for en straffbar handling. Basert på en grundig og bred etterforskning finner politiet det mest sannsynlig at Aarset døde av naturlige årsaker og at han deretter havnet i vannmasser som til sist førte han i avløpskummen», skriver politifullmektig Suzanne Molund i pressemeldingen.