Legger om driften

Restauranten Smia ligger midt i sentrum i Eidsvåg, rett ved Europris. I fjor satset de for fullt på a la carte-meny og åpningstider seks dager i uka. De leide inn Mustafa og Ani som ekstrahjelp.

- Det var en del som etterpurte a la carte, så vi bestemte oss for å satse på det. Det gikk veldig bra de tre første ukene, og det kom mange folk. Men så plutselig dabbet det av. Mustafa og Ani måtte slutte i desember, da det ble for dyrt å ha dem her. Det er bare å slå fast at det ikke slo til, sier daglig leder Bodil Eidsør.

Det var mange ulike retter på menyen, som fiske-, biff-, pasta- og kebabretter, men a la carte-delen gikk i minus.

- Vi synes det var en bra meny, men vi ser nå at det ikke er marked for å ha åpent seks dager i uka. Det er for stor konkurranse. På helg kunne det være litt bedre omsetning, men det var for lite til at vi kan leve av det. Vi må nå begrense tilbudet etter etterspørselen.

Eidsør viser til at det koster mye å drive et hus med forsikring og strøm, i tillegg til lønns- og varekostnader.

- Vi vil likevel se om vi greier å holde hodet over vannet ved å legge om driften.

Beholder buffetdagene

Smia vil fortsette å holde åpent på torsdager og søndager. Dette er de to faste buffetdagene.

- Ballbuffet torsdager og buffet søndager har gått veldig bra og det er dette vi vil fortsette med, sier Eidsør.

Første åpningsdag i 2017 blir torsdag 12. januar og søndag 15. januar.

- En del folk har tatt kontakt med meg og vært bekymret for om buffetdagene forsvinner, men dette skal vi altså beholde.

Fortsatt selskapslokale

I tillegg til buffetdagene blir det full anledning, som før, til å bestille lokale, inkludert mat og vask, til selskap, bursdager, møter for firma, kurs og minnestunder.

- Vi er vel det eneste stedet igjen i Nesset som kan tilby selskapslokale med alt inkludert, og det vil være synd for bygda om dette tilbudet forsvinner, synes Eidsør.

De skal fortsatt ha cateringdelen.

- Vi lager mat på bestilling, hvis for eksempel noen ønsker sju pizzaer levert et sted dagen etter, tar vi fortsatt på oss å lage og kjøre ut det. Rykke ut skal vi gjøre uansett. Vi tar også i mot selskap og vil ha åpent ved behov. Hvis det er en vennegjeng som vil ha mat bør det være 10 personer eller mer. Da kan vi åpne. Det er bare å ringe meg Bodil om alt dette, for nå blir det ikke folk å møte på Smia seks dager i uka.

Eidsør håper folk vil bruke Smia på buffetdagene og leie lokalet.

- Vi synes det er veldig synd at det blir slik, men håper vi kan fortsette tilbudet og oppfordrer folk til å bruke og støtte oss, slik at Smia ikke forsvinner. Nå gjør vi et siste forsøk.