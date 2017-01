Bidro til UNICEFs arbeid

Med et enkelt tastetrykk bidro Norwegians passasjerer med over fem millioner kroner til UNICEFs arbeid for verdens mest sårbare barn. Det har de gjort ved å gi et bidrag til UNICEF når de bestiller flybillett på Norwegians nettsider, kommder det fram i en pressemelding.

Det totale bidraget fra Norwegians passasjerer i 2016 var på 5 210 000 kroner. Det er nok til å fullfinansiere fem skoler, installere 1500 brønner med vannpumper som kan forsyne en hel landsby eller flyktningleir med rent drikkevann, halvannen million nødhjelpspakker som gir 34 000 barn matrasjoner i to uker, eller poliovaksine for en million barn.

- Jeg vil takke våre fantastiske passasjerer for rausheten de har vist i 2016. Disse pengene bidrar til at UNICEF kan sørge for at enda flere barn får den framtiden de fortjener. I tillegg viser det at flere bidrar når det er enkelt å gi, sier konsernsjef i Norwegian Bjørn Kjos i pressemeldingen.

- På vegne av barna i verden vil vi i UNICEF Norge takke Norwegians passasjerer som på en enkel måte har bidratt til å sikre overlevelse og utvikling. Mange små summer utgjør til sammen et fantastisk resultat, og løsningen med en enkel avkrysning ved bestilling gjør det enkelt for folk å bidra. Vi håper at både nye og gamle passasjerer vil fortsette å redde liv med et tastetrykk, sier UNICEF Norges fungerende generalsekretær Merete Agerbak-Jensen.

Norwegians passasjerer har mulighet til å donere 25, 50, 75 eller 100 kroner når de avslutter billettkjøpet på selskapets nettside. 25 kroner er nok til å fullvaksinere 10 barn mot polio, 50 kroner kan gi 1000 vannrensetabletter – nok til 5000 liter rent drikkevann, 75 kroner kan gi 21 energimatpakker – en ukes rasjon til et undernært barn, og 100 kroner er nok til et klassesett med skolebøker.

Norwegian og UNICEF har hatt et signaturpartnerskap siden 2007. Gjennom samarbeidet har de i fellesskap blant annet sendt fly fullastet med nødhjelp til Den sentralafrikanske republikk og syriske flyktninger i Jordan. Norwegian har hatt innsamlingsaksjoner om bord og de ansatte gir sin årlige julegave til UNICEFs viktige arbeid.