Det blir skikarusell

Planleggingsmøte er blitt avholdt med deltakere fra Driva IL, Grøa IL, Øksendal IL og IL Ulvungen, og der ble man enige om å arrangere tre renn denne vinteren.

De går som følger: Lørdag 28. januar på Ålvundeid med IL Ulvungen og Grøa IL som felles arrangører, lørdag 11. februar – Driva IL og lørdag 4. mars – Øksendal IL. Første og siste rennet går i fristil, mens det på Gjøra går i klassisk stil.

Reservedatoer er lørdag 4. februar og lørdag 11. mars. Arrangement kan bli flytta dit det er snø – eventuelt med en annen arrangør. Alle laga forbereder seg slik at de kan ta over – eller hjelpe hverandre ved mangel på personell.

Grøa IL ordner med presseomtale og annonsering av årets første renn 28. januar. Deltakere fra Sunndalsøra oppmodes også om å delta. De kan melde seg på for den klubben som faller mest naturlig.

I og med at skikarusellen reduseres til tre skirenn, ser lagenes kontaktpersoner behovet for å utvide til ski- og løpskarusell. I den nye karusellen inngår da følgende arrangementer: Tre skikaruseller, Ljøsåa opp, Gravemsetrin opp og Olsokløpet. Dette er foreløpig å regne som forslag inntil lagenes kontaktpersoner har fått tatt det opp med styret i laget sitt.

Det settes opp en vandrepokal, der vinnerlagets navn inngraveres hvert år, og det er nok at fire av de seks arrangementene gjennomføres for at vinner skal kunne kåres. Poengberegningen blir også forenklet i forhold til tidligere.

Kontaktpersoner for karusellen er som følger: Driva IL: Siw Julbø, IL Ulvungen: Arne Reiten. Øksendal IL: Laila Bua og Grøa IL: Bjørn Hammer.