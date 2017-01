Klart for nyttårskonsert

Kulturtjenesten i Sunndal slår til med en skikkelig nyttårskonsert kommende søndag på kveldstid. Det er andre gangen det er nyttårskonsert, og kultursjef Ole Magne Ansnes satser på at dette blir en tradisjon første søndagen på nyåret. I 2016 var det rundt 200 som møtte opp.

– I fjor var det Nordic Tenors som sto på scena, og det var en helt annen type sjanger. I år satser vi på band fra regionen. Meldal, Rindal, Surnadal og Sunndal er representert. Dette er lokale band som satser for fullt. Sideways ga ut vinylplate i fjor og fikk kjempekritikk. Jo Sverre er den 18. mest spilte på NRK P1. Julesangen han laget med Sigrid Vetleseter Bøe var bare helt fantastisk, det er en sang for evigheten, sier Ansnes. For kulturtjenesten blir dette starten på en ny sesong og de går derfor ut og spiser middag i forkant.

– Konserten er en hyllest til norsk pop og rock. Det er om å gjøre og løfte fram folk som satser. Artig er det også med folk som lager ting sjøl. For folk som vil noe er dette en konsert midt i blinken, sier Ansnes.

Det blir to omganger på tre kvarter og ved bandskifte vil kultursjefen snakke litt med Jo Sverre Sande, så publikum får vite litt mer om visepopsangeren.

Det ligger an til en opplevelse i Hovshall søndag. Dette skriver Sunndal kulturhus om artistene:

"Jo Sverre er en underfundig og ektefølt visepopsanger som synger på rindaling. Jo Sverre har med få utgivelser allerede rukket å bli en radioyndling på NRK P1, og mottok på Musikkfest 2016 stipend som en av de mest lovende artistene i Midt-Norge. På konsert stiller en leiken og sjarmerende Jo Sverre med femmannsbandet sitt, og et mektig og stilfullt lydbilde som gir assosiasjoner til Vamp, Coldplay og Sondre Justad."

Om The Sideways: "Fra oppveksten i de nordmørske fjordarmers industrisamfunn har The Sideways lagd sin egen smeltedigel av catchy og vindskeiv rock. Med like deler inspirasjon fra foreldres og eldre søskens rikholdige platesamlinger, og en solid dose egen graving har The Sideways› referanserike sound latt seg påvirke av 60-tallspop og psychedelia, så vel som 70-talls powerpop, new wave og postpønk, 90-talls singer/songwritere og slacker-indie. I Trondheim har de i årevis søkt tilflukt i legendariske Brygga Studio for å la produktet båndfestes, og endelig skal vinylformatet atter bli ytt rettferdighet når denne musikalske reisa gjennom apati, kjærlighetssorg og frustrasjon ser dagens lys. Bandet har gjennom sitt eget sub-label tilknyttet Brygga Records, Wonderful & Strange Records, allerede gitt ut to vinylsingler i forkant av albumet som kom i utvalgte butikker 03.10.2016".