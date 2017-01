Skadet i fjellet

SUNNDAL/NESSET: En person ble skadet under en fjelltur på Trolltind sent søndag ettermiddag. Det melder operasjonssentralen.

Politi, ambulanse, Sunndal Røde Kors og Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset bistod i å få personen ned. Folkehjelpa i Nesset opplyser at de hjalp til i redningsaksjonen etter oppdrag fra AMK, og at de ble oppringt klokka tre søndag. De rykket ut til den skadde personen under toppen av Trolltind.

Personen ble behandlet av ambulansepersonell og videre fraktet til Kristiansund sjukehus. Det er en mann i 40-årene som er skadet. Han er polsk statsborger.

Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet.