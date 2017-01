Forbudt med svarte søppelsekker

Fra 1. januar ble det forbudt å kaste usortert søppel i svartsekker på en rekke gjenvinningsstasjoner i Midt-Norge. Den viktigste årsaka til dette er at det kommer mye farlig avfall og elektronisk avfall i svartsekkene.

Vanja Gjelstenli i Hamos som er et av de store avfallsselskapene i Trøndelag og Møre og Romsdal sier til NRK at den nye ordninga også er viktig for å ta bedre vare på mange gode ressurser som kommer inn på gjenvinningsstasjonene.

De nye reglene blir nå innført i Trondheim og på gjenvinningsstasjonene til HAMOS som håndterer avfallet i Hemne, Agdenes, Meldal, Rennebu, Orkdal, Hitra, Frøya, Skaun, Snillfjord, Rindal og Surnadal.

I tillegg har kommunene på Fosen og Steinkjer samme regler.

Norsk gjenvinning med sine 44.000 kunder er størst på renovasjon i Norge og omsetter for over 4 milliarder kroner i året, også de dropper svartsekken nå. Kommunikasjonssjef Annica Fiedler tror dette vil bre seg over hele landet:

– Så vidt jeg vet er dette et initiativ som kommer fra bransjen selv og det er ikke et nasjonalt pålegg, sier hun til NRK.