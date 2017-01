Optimisme i næringslivet

Banksjef i Romsdal og Nordmøre i DNB, Rune Hoddevik, konstaterer i Romsdals Budstikke at optimismen i næringslivet i Møre og Romsdal er på veg tilbake, etter at den lå litt nede for ett år siden. Nå er det i vårt fylke den stiger mest i landet.

Hoddevik viser til DNBs ferske måling «Bedriftstempen», som er et forventningsbarometer der banken spør bedriftsledere om hva de tenker om bedriftenes omsetning, lønnsomhet og antall ansatte for neste år.

– «Bedriftstempen» viser at to av tre bedrifter i Møre og Romsdal tror på større omsetning i 2017 enn i 2016. Møre og Romsdal er det fylket i landet der forventningene har steget mest fra i fjor. Og det er bare i Troms, Oslo og Akershus bedriftene har større forventninger til 2017 enn i Møre og Romsdal.

På spørsmål om han er overrasket over at to av tre bedrifter venter vekst i 2017, svarer han at dette er noe de har sett komme.

- Når vi er rundt og snakker med næringslivskunder, er optimismen større enn det en kanskje kan ha fått inntrykk av. Vi har kunder innenfor fiskeri og havbruk. og der er det ««all time high». Samtidig har jeg inntrykk av at mange innenfor oljesørvis har ryddet opp det de skulle. Det virker slik at de har skodd seg for framtida. Boligbygging har samtidig gått stødig. Arbeidsledigheten har ikke økt av betydning i Molde-regionen. De som har mistet jobbene i offshore, har blitt absorbert av øvrig næringsliv. Det er bemerkelsesverdig, når vi vet hvor store omorganiseringer enkelte bedrifter har foretatt. Jeg skjønner det ikke helt, sier Hoddevik.