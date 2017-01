–Støtter Møreaksen

Det kjempes om valg av alternativ trasé og løsning for den ferjefrie forbindelsen mellom byene i fylket. Møreaksen er i innspurten med å få prosjektet inn på Nasjonal Transportplan. Alternativet innebærer bru over Julsundet mellom Molde og Midsund, samt bru mellom Aukra og Midsund. Dette vil avløse ferjestrekningene Mordalsvågen–Solholmen–Holølingen- Aukra. Tunnel under Tautra skal avløse ferjestrekningen Molde-Vestnes.

I Møre og Romsdal fylkeskommune sin uttalelse til framtidig E39 gjennom fylket er kryssingen av Romsdalsfjorden (Møreaksen) førsteprioritet da fylkestinget mener dette prosjektet best vil bidra til å bygge sammen de største byene i fylket.

Utenom Molde

Romsdalsaksen–tidligere Sekkfast, har de siste månedene stormet fram som et stadig mer aktuelt alternativ. Alternativet innebærer at E39 blir lagt utenom Molde. Traseen går fra Hjelset i flytebru over Fannefjorden, videre over Skåla til Sølsnes, der det blir flytebru og fylling på sørsida av Veøya, bru med opptil 75 meters seilingshøyde til Sekken, og 3 km lang flytebru til fastlandet i Rauma. Her knyttes vegen til dagens E39-trasé over Ørskogfjellet via den nye Tresfjordbrua til Digernes på Sunnmøre.

– Feilgrep

Moldepolitiker Terje Tovan er blant dem som går i bresjen for Romsdalsaksen. Han mener det vil være et stort feilgrep å realisere den langt dyrere Møreaksen. Nylig ble resultatet av en meningsmåling, bestilt av tilhengerne av Romsdalsaksen, lagt fram. Undersøkelsen viser at et flertall av innbyggerne i romsdalskommunene foretrekker Romsdalsaksen foran Møreaksen.

Tovan sier til Romsdals Budstikke at forkjemperne for Møreaksen ikke har hatt folkemeningen i tankene.

«De har greid å framstille Møreaksen som et glansbilde. Vi må få stortingspolitikerne til å stanse glansbildet, sier Tovan.

Bruløsning

Han mener stamvegforbindelsen Møreaksen blir et kostbart feiltrinn, og vil ha utredet bruløsning via Sekken i stedet.

Daglig leder i Møreaksen fram til denne uka, Jan Petter Hammerø, uttaler til fagbladet Våre Veger, at Møreaksen er ferdig planlagt og klar for NTP-vurdering, mens fjordkryssingen for Romsdalsaksen allerede for mange år siden er vurdert og forkastet av Statens vegvesen.

– Det reelle valget er Møreaksen eller ingenting. Møreaksen ble vedtatt av regjeringa i april 2014. Både Romsdalsaksen (Sekken-alternativet) og Møreaksen har blitt vurdert grundig i Temaplan fra fylkeskommunen, sier Hammerø

Stopper cruisetrafikken?

Ordfører Rolf Jonas Hurlen i Nesset viser også til at Romsdalsaksen har vært utredet tidligere, og at planarbeidet med Møreaksen pågår for fullt.

– Jeg er litt usikker på hva det ene eller det andre alternativet betyr for Nesset. Dette er først og fremst et prosjekt for å knytte byene i fylket tettere sammen. Indirekte har Nesset gitt sin støtte til Møreaksen gjennom arbeidet i ROR. Jeg har ikke så stor sans for omkamper. I hvert fall ikke når det ene alternativet er kommet så langt som det har gjort. Nå handler det om å få Møreaksen inn på Nasjonal Transportplan. Romsdalsaksen har også noen begrensninger når det gjelder bruhøyde. Sju meters seilingshøyde vil legge sterke begrensninger på cruisbåttrafikken.