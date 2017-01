- Klarer oss godt alene

Etter at et overveldende flertall av sunndalingene ga klar beskjed om at de ikke ønsker å bli slått sammen med Nesset, går kommunen videre alene. Ordfører Ståle Refstie var blant dem som ivret sterkt for et framtidig fellesskap med Nesset. Han mener fortsatt at detville vært det mest framtidsretta. Ordføreren er likevel klar på at Sunndal kommune har ressurser nok til å fortsette på egen kjøl.

– Det viste også utredningene som ble gjort i forkant av folkeavstemningen. Vi sitter nå litt på gjerdet i forhold til kommunestruktur og regiongrense. I dag har vi flere samarbeidsordninger gående med Tingvoll og Nesset. Jeg er litt usikker på hva de to kommunene gjør i forhold til dette. Det kan ellers bli interessant for oss å bli nabo til Molde som vi også møter på fjellet.

Refstie sier sunndalingenes største bekymring for tida er ei framtid der regiongrensa kan komme til å gå mellom Sunndal og Surnadal.

– Jeg håper vi begge holder oss i Møre og Romsdal også framover.