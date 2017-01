Nyåpning for Circle K

Statoil-stasjonen på Sunndalsøra er omprofilert til Circle K. I dag feirer stasjonen, og tar imot kundene med rød løper.

Over inngangsdøra lyser det nye navnet. Hvitt på rødt, og med gul strek under. Circle K.

Et navn som mange strever med å bli komfortable med, bekrefter Pål Ulvund ved stasjonen.

I mai er det fire år siden han overtok den tradisjonsrike stasjonen på Sunndalsøra. Som mange fortsatt gjerne omtaler som «Esso». Vaner er vanskelige å vende. Nå må tunga bukte seg rundt et nytt navn.

– Det er nok en del kunder som opplever det som unorsk og litt tungt og vanskelig å si Circle K, nikker Ulvund. Men legger til at han tror det skal gå seg til etter hvert. Han viser til andre, lignende merkenavn, som folk har blitt vant med og som har glidd inn i dagligtalen, som McDonalds og Starbucks. Blant mange andre.

Språkrådet har vært kritiske til navnevalget, og er spente på hvordan folk kommer til å uttale navnet. På Circle Ks nettside finnes det en egen liten filmsnutt om hvordan navnet skal uttales.

– Folk får si det slik de sjøl vil, sier Ulvund.

– Hvordan uttaler du navnet?

– Det varierer litt. CK noen ganger, og Circle K andre, sier han, med norsk uttale på førstnevnte, «Se Kå», og engelsk på den andre. «Sørrrkel Keyii».

Ut over navneendringen vil ikke kundene merke mye til omleggingen, tror Ulvund. Det blir fortsatt Miles drivstoff å finne på pumpene, Circle K-kortet vil komme i postkassa og erstatte Statoil-kortet, Circle K-koppen overtar for den populære Statoilkoppen, og kundene vil fortsatt få en wiener for en tier. Men flere nye skilt har kommet opp, blant annet på pumpetaket, servicehallen og på godt synlig sted like ved riksvegen. Et slikt skilt ble for øvrig montert allerede før jul - men nebbvinden tok det bare noen timer etter at det kom opp.

Det er tre år siden den kanadiske kjeden Couche-Tard kjøpte aksjemajoriteten i Statoils avdeling for bensinstasjoner, Statoil Fuel & Retail. Etter å ha lånt Statoils navn og logo de siste årene, er det nå mer enn tre hundre bensinstasjoner som omdøpes med de nye fargene og det nye navnet. Omkledningen startet i mai, og vil fortsette i enda noen måneder framover.

Da Driva var innom stasjonen for et par uker siden, var kundene for ørvrig mer opptatt av drivstoffpriser enn navn. Litt utpå dagen måtte de ut med 16 kroner og 47 øre per liter bensin, og 15,43 for diesel (16,47 for diesel MilesPlus). Det var det høyeste nivået noensinne, ifølge nettavisa E24.

Prisene var et resultat av at avgiftene økte med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra og med søndag 1. januar.

– Kundene har stor forståelse for at det ikke er vi som styrer dette, men det er klart de er opptatt av og snakker om drivstoffprisene, sa Ulvund til Driva, og forklarte hvordan prisene fastsettes i et marked med sterk konkurranse, både i retning Oppdal og E6, men også mot byene tettest på; Molde og Kristiansund. Lokalt er det også konkurranse, både med andre bensinstasjoner i Sunndal, og i Eidsvåg, blant annet.

– Prisene fastsettes av hovedkontoret i Oslo.

Et datasystem genererer prisene, ut fra informasjon om utviklingen i markedet.

Ulvund røper for øvrig at det slett ikke er drivstoffsalget bensinstasjonen lever av, det utgjør kanskje ti prosent av personalkostnadene, anslår han. Det som får hjulene til å gå rundt, er at kundene kommer inn i butikken og faller for andre fristelser; bilvask, pølser, ferske brød og andre bakevarer.

Bensinstasjonen på Sunndalsøra omsetter årlig for rundt 13 millioner kroner.