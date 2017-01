Tyverisaken på Øra Kafè i Sunndal er ikke oppklart.

- Nei, det er ikke oppklart, sier politibetjent Espen Bakk torsdag.

Sunndal lensmannskontor etterforsker fremdeles saken, opplyser han.

Utlovte dusør

Det var før jul tyverisaken ble anmeldt. Styret i Øra Kaafè utlovte dusør på kroner 10.000 til den som bidrar til å oppklare saken, for de var kraftig lei av tyveriene. Kafeen har hatt besøk av tyver flere ganger, sist den 27. desember 2016. Det var ikke tegn til innbrudd de gangene penger har forsvunnet fra stedet. For kafeen er det mye penger som har forsvunnet. De har jobbet hardt for å lykkes med driften.