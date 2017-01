Politet har fått melding om flere utforkjøringer i løpet av ettermiddagen. Det er ikke meldt om alvorlige personskader.

I 16-tida fredag ettermiddag fikk politiet melding om et trafikkuhell på E 39 på Engdal i Halsa. Det var sju personer i de to bilene som fikk store skader i sammenstøtet.

I 17.30-tida kom det melding om nok et trafikkuhell i Halsa, denne gangen ved Hendset. To personbiler kolliderte. Nødetatene rykket ut til stedet. En person klaget over smerter i en fot.