Klabbsnø ga strømbrudd

Det var i 15-tida fredag ettermiddag at mange husstander på strekninga fra idrettsplassen i Eidsvåg opp til Brandhol mistet strømmen. Strømmen har ikke falt ut på Stubø. Driftsingeniør Arnt Vidar Bruset i Nesset Kraft AS, sier feilen er lokalisert til ei linje som går opp til Tovråa ved Tovenskiftet. Der har klabbsnø slitt ned to faser i ei linje.

- Vi er i full gang med å utbedre feilen. Strømmen er tilbake om få timer, sier Bruset i 17-tida fredag ettermiddag.