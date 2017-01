Kommunen selger Sagtrøa

Et enstemmig økonomi- og planutvalg ga tirsdag rådmannen fullmakt til å forestå salg av Sagtrøa bygdetun.

Salget skal skje gjennom megler på det åpne markedet.«Så vidt mulig skal framtidig eier drifte eiendommen i samsvar med relevante deler av Stiftelsen Sagtrøas opprinnelige formål: gjenreise og bevare eldre tømmerbygninger som grunnlag for et bygdetun med aktivitets- og opplevelsestilbud på Gjøra.

Den kulturhistoriske verdien som Sagtrøa representerer skal så vidt mulig ivaretas gjennom å vedlikeholde og bevare bygninger og tun», heter det i vedtaket.

Det går videre fram at kommunens utlegg til blant annet forsikring, strøm og takst skal inndekkes av salgssummen og tilbakeføres næringsfondet.

Skulle salget bringe inn mer penger, skal det øvrige øremerkes formål som samsvarer med stiftelsens formål.

Økonomi- og planutvalget skal ta endelig stilling til dette senere, når salgssum er kjent.

Reagerer

Grunneier og næringsdrivende i området, Endre Nisja, har et stort engasjement for Sagtrøa. Han er en av dem som gjennom en årrekke har lagt ned en omfattende dugnadsinnsats i anlegget. Han reagerer på at bygdetunet nå skal selges på det åpne markedet. I et brev til kommunen nylig stilte han spørsmålet:

– Bør og kan et bygdetun som er etablert og opparbeidet med noen ildsjelers idealisme og pågangsmot selges av kommunen på det åpne marked – og til hvilken pris?

I brevet beskrev han hvor frustrerende det har vært å følge prosessen, både for initiativtakere, naboer, grunneier og næringsdrivende. Han forklarte at det fortsatt er et sterkt ønske om å ta vare på de kulturhistoriske verdiene i Sagtrøa og utvikle aktivitets- og servicetilbud for både lokalbefolkning og tilreisende. Han viser til hvordan Gjøra Camping og Sagtrøa ligger på hver sin side av Kvernbekken på Gjøra, med Nyheim Lodge som nær nabo i Fjellgardsvegen.

– Disse bedriftene er små hver for seg, men har potensiale til å nå ut til større markeder gjennom et tettt samarbeid.

Vil by

Nisja peker på at vedtaket fattet i ØP-utvalget har formuleringen «så vidt mulig». Han frykter at dette i praksis innebærer at kjøpere skal slippe å bli heftet med betingelser som å bevare og drifte Sagtrøa i tråd med formålet for den avviklede stiftelsen.

– I verste fall ser vi for oss at noen vil kjøpe Sagtrøa til privat bruk. Eller kanskje at pengesterke kjøpere ser verdien i bygningene og flytter dem til en solrik plass i nærheten av skibakkene på Oppdal.

Nisja legger imidlertid til at han verken håper eller tror det skal gå så galt.

Et selskap under stiftelse, Sagtrøa Eiendom AS, ønsker å «ta tilbake» Sagtrøa, renovere bygningsmassen og komme i gang med aktiviteter på stedet så snart som mulig, i samsvar med intensjonene til den opprinnelige stiftelsen.

Bak etableringen av selskapet står folk med tett tilknytning til Sagtrøa gjennom dugnadsinnsats, økonomiske bidrag og tilrettelegging av arrangement.

Stifterne ønsker både å gå inn med aksjekapital og et betydelig antall dugnadstimer for å restaurere og oppgradere bygningsmassen og eiendommen. Imidlertid har rådmannen avvist selskapets ønske om å overta bygningsmassen for en ikke oppgitt kjøpesum. Hun viser til at dette ikke vil være i samsvar med bestemmelsene for avhendig av kommunal eiendom.

– Når kommunen skal avhende eiendom eller eiendeler, forutsetter det at allmennheten er informert, slik at alle har anledning til å melde sin interesse og konkurrere på like vilkår.

Sagtrøa Eiendom AS har antydet en kjøpssum som skal dekke de utgiftene kommunen har hatt med anlegget de siste årene, anslått til rundt 350.000 kroner.

Nisja sier til Driva at selskapet vil komme med et bud i denne størrelsesordenen på Sagtrøa når det legges ut på det åpne markedet.

– «Hål i hauet»

Nisja reagerer også på at rådmannen i ØP-utvalget tirsdag sa at et eventuelt overskudd fra salget av Sagtrøa skal gå til formål som samsvarer med stiftelsens formål, men at det ikke nødvendigvis skal gå til Sagtrøa.

Nisja er helt klar på at det er et stort behov for vedlikehold av bygningene på Sagtrøa. Han mener det ikke kan være slik at verdiene som er skapt på Sagtrøa, som kommunen nå selger, bare skal komme andre bygninger til gode.

– Vi har bygd opp en verdi på Sagtrøa, med privat innsats, kommunale tilskudd og penger fra blant andre vegvesenet, Trønderenergi og fylket. Så skal den verdien tildeles andre, for å sette i stand andre hus, når bygningene på Sagtrøa står og skriker etter vedlikehold. Jeg synes dette blir helt «hål i hauet», sier Nisja.

Sunndal kommune eier i dag bygningene på Sagtrøa, og er fester, mens det er Nisja som er grunneier. Forhandlinger mellom kommunen og grunneieren om vilkår for salg av tomta har ikke ført fram. Nisja har blant annet satt som en betingelse at en eventuelt ny eier ikke må drive med konkurrerende virksomhet til Nyheim Lodge og Gjøra Camping.

Dette mener rådmannen er problematisk å akseptere, ettersom det vil kunne gi vesentlige begrensninger på framtidig bruk av anlegget. Rådmannen tilrår at forhandlingene med grunneieren må tas opp igjen når salget er gjennomført.

Nisja mener kommunen lager ytterligere «juridisk mølje» av saka med dette – ved å selge bygningene uten at tomta følger med på kjøpet.

Tomta er verditaksert til drøyt 200.000 kroner, og hele anlegget inkludert tomta har en antatt markedsverdi på 650.000 kroner.

Saka ble først publisert i papiravisa i november 2016.